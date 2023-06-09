元朗恒莆新苑過渡房屋接受申請 165呎單位月租低至2400

不少劏房戶與蟲蝨共眠，但呎租卻堪比豪宅。元朗錦田恒莆新苑過渡房屋昨起接受合資格人士申請，或可短暫改善居住環境。項目提供逾千戶，供2,000多人入住，戶型包含1至4人單位及無障礙單位，租金為2,400元至4,900元不等，最快今年11月入伙。項目社會服務總監表示，項目鄰近屯馬綫錦上路站及大型交通交匯處，居民3分鐘步程有小巴或巴士站，交通便利，現已接獲超過300個申請意向。

元朗錦田恒莆新苑過渡房屋由新界社團聯會社會服務基金與政府、恒基兆業地產集團合作，位於東匯路/錦匯路，附近有錦上路地鐵站、公共交通運輸處等交通設施；設2幢4層之組合屋，合共1,028伙，面積165平方呎至333平方呎，當中八成為1、2人單位；不設電梯，每個住宅單位配置獨立洗手間、浴室、煮食空間及儲水式熱水爐等基本設備。

項目另設1幢2層高服務大樓，將有小型超市、餐廳、西醫診所、自助洗衣店等商店，另外有家庭輔導及職業培訓等社會服務。

項目社會服務總監黃煒鈴昨在招租發布會上表示，現已接獲超過300申請意向，另外新社聯亦不時設街站，向市民推廣過渡房屋計劃。黃又指，此項目適用於房屋署推出的「現金津貼試行計劃」，合資格住戶更可獲租金津貼，另外原已申請租金津貼的住户亦可續領。房屋局副局長戴尚誠出席同一活動時表示，項目是政府發展過渡房屋的最基本目標，恒莆新苑能即時改善居民生活，長遠亦能協助居民在社會上有更好上流機遇。

申請對象分甲、乙兩類，甲類申請人為年滿18歲並輪候公屋超過3年的香港居民；乙類申請人為有迫切需要援助改善居住的香港居民。甲、乙兩類分配比例為8比2，若人數過多則抽籤處理。申請人可透過郵寄或親身遞交申請，6月30日截止。電子申請表格 : https://shorturl.at/awFW0