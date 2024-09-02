元朗情侶燒炭亡　家屬：男死者患腦癌開工不足　靠朋友接濟

元朗一對情侶上周五在酒街村屋寓所燒炭自殺，雙雙不治。死者家屬今日(2日)到富山公眾殮房辦理認屍手續。

男死者與女友相愛逾20年

男死者的兄長和胞弟向傳媒表示，男死者與女朋友沒有簽紙結婚，但二人相愛逾20載，搬入事發村屋亦有20多年。據了解，死者留遺書稱無力繳交租金，而且因自殺令單位變成凶宅向業主致歉。

男死者兩年前罹患腦癌

兄弟二人又指，男死者生前從事電影道具及裝修工作，惟兩年前罹患腦癌，經常開工不足，僅靠朋友幫忙開散工及借錢接濟度日。他們指，與男死者已經有很長時間沒有聯絡，對死訊感到很愕然，又坦言，他們有家庭負擔，處理死者身後事或面臨少許困難。