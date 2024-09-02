元朗情侶燒炭亡　家屬：男死者患腦癌開工不足　靠朋友接濟

元朗一對情侶上周五在酒街村屋寓所燒炭自殺，雙雙不治。死者家屬今日(2日)到富山公眾殮房辦理認屍手續。
男死者與女友相愛逾20年
男死者的兄長和胞弟向傳媒表示，男死者與女朋友沒有簽紙結婚，但二人相愛逾20載，搬入事發村屋亦有20多年。據了解，死者留遺書稱無力繳交租金，而且因自殺令單位變成凶宅向業主致歉。
男死者兩年前罹患腦癌
兄弟二人又指，男死者生前從事電影道具及裝修工作，惟兩年前罹患腦癌，經常開工不足，僅靠朋友幫忙開散工及借錢接濟度日。他們指，與男死者已經有很長時間沒有聯絡，對死訊感到很愕然，又坦言，他們有家庭負擔，處理死者身後事或面臨少許困難。
事發於上周五(30日)下午1時許，元朗舊墟酒街21號一間村屋的業主發現租客失去聯絡，上門拍門尋人未有回應，期間發現村屋大門緊鎖，擔心有人在屋內發生事故，報警求助。消防趕至現場，破門入屋後發現一對男女倒臥屋中，懷疑燒炭，當場證實不治，警員正於現場調查事件，60歲姓李男死者，及50歲姓何女死者為情侶關係，警方於現場檢獲遺書，元朗警區重案組第一隊接手調查。
死者自1月起欠租
村屋管理人指，兩名死者租用單位屆廿年，月租約6,000元，男租客從事裝修，惟自1月起開始欠租，管理人表示理解裝修行業市況，加上他們已租用單位多年，沒逼得太緊，容許有錢才補交。最後一次與死者聯絡正是上周六商議延遲交租。