元朗掃黃行動拘捕140人包括97名內地女　檢獲大量避孕套及潤滑劑

警方於元朗進行掃黃行動，元朗警區重案組人員根據線報及經深入調查後，在2月26日至3月25日期間，於區內展開代號「定風」（CALMWIND）的打擊有組織非法賣淫行動。警方相信是次行動已瓦解三個操控賣淫活動的犯罪集團。

行動中，人員拘捕7名男子及133名女子，年齡介乎18至72歲，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」、「控制他人而目的在於使他賣淫」、「租客等准許處所用作賣淫」、「為不道德目的而唆使他人」、「出租處所以供用作賣淫場所」、「串謀洗黑錢」、「盜竊」、「藏有攻擊性武器及場所」、「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」及「違反逗留條件」。

警方指，初步調查顯示，賣淫集團成員會以分租形式向單位租客、佔用人或掌管人等租用指定房間。集團透過通訊軟件招攬及安排內地女子到指定的劏房單位提供性服務，再從中抽取租金及佣金。警方亦發現其中一名被捕男子利用家人的內地銀行賬戶接收租金，該戶口過去一年共清洗及處理約230萬港元的懷疑犯罪得益。

檢獲大量避孕套及潤滑劑

行動中，警方亦檢獲大量毛巾、漱口水、避孕套、潤滑劑、閉路電視、價目表等證物，及現金合共約4.9萬港元及約1.3萬元人民幣。警方指，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。