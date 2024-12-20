元朗掃黃4星期拘176人　介乎16至70歲　包括兩泰男扮女接客

警方於上月20日起進行「銳箭」行動，打擊元朗警區內非法賣淫活動，拘捕年齡介乎16至70歲的176人，包括9名本地男、5名本地女、1名內地男、108名內地女、2名外籍男及51名外籍女子，涉「出租或者容許處所用作賣淫用途」、「准許處所經營作賣淫場所」、「管理無牌按摩院」、「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫收入為生」、「逾期居留」、「違反逗留條件」等。

突擊搜查元朗區內多個賣淫黑點

行動首階段警方聯同入境處，突擊搜查元朗區內多個賣淫黑點。經深入調查分析後鎖定四幢大廈、合計過百賣淫劏房。其後掃蕩相關大廈「一樓一」單位，拘捕管理賣淫場所的3名女子，以及144名性工作者，包括兩名跨性別泰國男子以打扮為女性對外宣傳。