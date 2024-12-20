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2024-12-20 18:30:53

元朗掃黃4星期拘176人　介乎16至70歲　包括兩泰男扮女接客

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元朗掃黃4星期拘176人　介乎16至70歲　包括兩跨性別泰男

元朗掃黃4星期拘176人　介乎16至70歲　包括兩跨性別泰男

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警方於上月20日起進行「銳箭」行動，打擊元朗警區內非法賣淫活動，拘捕年齡介乎1670歲的176人，包括9名本地男、5名本地女、1名內地男、108名內地女、2名外籍男及51名外籍女子，涉「出租或者容許處所用作賣淫用途」、「准許處所經營作賣淫場所」、「管理無牌按摩院」、「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫收入為生」、「逾期居留」、「違反逗留條件」等。

突擊搜查元朗區內多個賣淫黑點

行動首階段警方聯同入境處，突擊搜查元朗區內多個賣淫黑點。經深入調查分析後鎖定四幢大廈、合計過百賣淫劏房。其後掃蕩相關大廈「一樓一」單位，拘捕管理賣淫場所的3名女子，以及144名性工作者，包括兩名跨性別泰國男子以打扮為女性對外宣傳。

元朗掃黃4星期拘176人，年齡介乎16至70歲。 元朗掃黃4星期拘176人，年齡介乎16至70歲。 元朗掃黃4星期拘176人，年齡介乎16至70歲。 元朗掃黃4星期拘176人，年齡介乎16至70歲。 元朗掃黃4星期拘176人，年齡介乎16至70歲。 元朗掃黃4星期拘176人，年齡介乎16至70歲。

社交媒體開設賣淫平台

除了「一樓一」，警方又留意有賣淫集團租借天水圍區內酒店房間，並於社交媒體開設賣淫平台，上載性工作者雙程證資料及相片，以年齡吸引嫖客。在警方「放蛇」搜查後，拘捕依靠他人賣淫收入為生的1名內地男子，以及違反逗留條件的11名內地女子，最細僅16歲。據悉，「一樓一」每次交易400元左右，酒店則每次交易逾千元。

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特別職務隊第一隊督察林靈珊。 元朗警區行動主任總督察彭智偉。 警方元朗警區行動主任總督察彭智偉及特別職務隊第一隊督察林靈珊。

兩間無牌按摩院拘按摩員及男業主

同時警方「放蛇」在區內兩間無牌按摩院，拘捕9名男女按摩員，亦拘捕8名未有理會警告的唐樓男業主，涉嫌出租或者容許處所用作賣淫用途等罪。警方指區內舊唐樓多、租金便宜，大多為「三無大廈」，有業主放租予賣淫集團收取較高租金。

警方又提到，在過去半年元朗警區聯同法庭執達吏，向2間區內單位執行封閉令，相關業主涉嫌過去罪成後於限期內重犯。警方呼籲業主不要以為自己並非直接出租單位，就可以置身事外，強調會進一步打擊賣淫單位。

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