元朗掃黃4星期拘176人　介乎16至70歲　包括兩泰男扮女接客

警方於上月20日起進行「銳箭」行動，打擊元朗警區內非法賣淫活動，拘捕年齡介乎16至70歲的176人，包括9名本地男、5名本地女、1名內地男、108名內地女、2名外籍男及51名外籍女子，涉「出租或者容許處所用作賣淫用途」、「准許處所經營作賣淫場所」、「管理無牌按摩院」、「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫收入為生」、「逾期居留」、「違反逗留條件」等。
突擊搜查元朗區內多個賣淫黑點
行動首階段警方聯同入境處，突擊搜查元朗區內多個賣淫黑點。經深入調查分析後鎖定四幢大廈、合計過百賣淫劏房。其後掃蕩相關大廈「一樓一」單位，拘捕管理賣淫場所的3名女子，以及144名性工作者，包括兩名跨性別泰國男子以打扮為女性對外宣傳。
社交媒體開設賣淫平台
除了「一樓一」，警方又留意有賣淫集團租借天水圍區內酒店房間，並於社交媒體開設賣淫平台，上載性工作者雙程證資料及相片，以年齡吸引嫖客。在警方「放蛇」搜查後，拘捕依靠他人賣淫收入為生的1名內地男子，以及違反逗留條件的11名內地女子，最細僅16歲。據悉，「一樓一」每次交易400元左右，酒店則每次交易逾千元。
兩間無牌按摩院拘按摩員及男業主
同時警方「放蛇」在區內兩間無牌按摩院，拘捕9名男女按摩員，亦拘捕8名未有理會警告的唐樓男業主，涉嫌出租或者容許處所用作賣淫用途等罪。警方指區內舊唐樓多、租金便宜，大多為「三無大廈」，有業主放租予賣淫集團收取較高租金。
警方又提到，在過去半年元朗警區聯同法庭執達吏，向2間區內單位執行封閉令，相關業主涉嫌過去罪成後於限期內重犯。警方呼籲業主不要以為自己並非直接出租單位，就可以置身事外，強調會進一步打擊賣淫單位。