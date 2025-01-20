元朗攸壆路簡約公屋首季入伙 稱未來住戶參觀後 何永賢︰覺得很心動

簡約公屋攸壆路項目將於今年首季入伙，房屋局長何永賢早前與一批未來住戶到項目實地參觀。她指，不少參加者參觀樣辦單位，並了解到租金水平後，認為生活環境可以改善，均「覺得很心動」。 何永賢在社交專頁上載當日的參觀片段，向參觀者介紹交通配套、零售設施、洗衣房，以及就業、就學等支援服務。她指，未來住戶知悉攸壆路項目一二人單位月租約880元、三四人單位月租約1,630元，認為「生活環境就可以有質的飛躍，都覺得很心動，對未來的生活很期待。」

她又稱，當日向住戶解說，著他們不用擔心搬遷問題，因在關愛基金撥款支持下，成功申請並入住新界簡約公屋項目的家庭，可按家庭人數獲得一次過津貼，款額介乎3,850元至12,550元。 六成劏房戶認為簡樸房不少於8方米標準太低 未能入住簡約公屋或過度房屋的基層或仍須居於劏房，政府為取締劣質劏房，將立法規管合資格的劏房並改名為「簡樸房」，並就「簡樸房規管制度」開展諮詢，預計下月10日結束。社區組織協會調查發現，六成劏房戶認為，政府建議面積不少於8方米的標準太低。

社協去年12月至本月訪問211戶劏房、板間房及床位的租戶，其中六成受訪者認為，政府建議簡樸房至少8方米的樓面面積不合適，主要認為面積偏細，因若家庭成員多，致人均居住面積很低，不利兒童及青少年成長。另只有一成受訪者認為現時的居住環境符合「簡樸房」標準。亦有訪者擔心有業主仍然會私下經營劣質劏房，最終可能都要繼續居住在劣質劏房。 調查亦發現基層住戶可負擔的租金中位數是2,000元，九成半受訪者擔心若無就租金作規管，租金必會上升。