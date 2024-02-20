元朗攸壆路首個簡約公屋項目 提供2100伙 當局料明年首季落成 月租最平740元

為解決住屋問題，2022年施政報告提出政府擬推出「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，而位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目昨舉行動土禮，1、2人單位月租740元，年中接受申請，料明年首季落成。當局對入住率有信心，並相信能夠切實幫助有需要的家庭。另外，就打擊濫用公屋，房屋局長何永賢表示，當局會繼續加強抽查及審查住戶資產，包括查核住戶所持有的車輛價值、內地及海外物業等。

攸壆路「簡約公屋」設1至2人單位及3至4人單位。(羅錦鴻攝)

首個簡約公屋項目位於元朗攸壆路，樓高3層，合共提供約2,100個單位，當中八成是1至2人單位，面積約13平方米，租金為740元；其餘兩成是3至4人單位，面積約25平方米，租金為1,420元，社區內亦會提供零售、自助洗衣、溫習室等設施。附近有巴士和小巴站往來元朗市中心，及接駁大欖隧道轉車站。

財政司副司長黃偉綸出席動土禮致辭時稱，雖然社會有聲音質疑同心村等新界項目的入住率低，但隨著當局加強交通及社區配套後，現時同心村的入住率已達九成八，當局會繼續加強相關配套，對新界項目的入住率有信心。

首批「簡約公屋」有4個項目，分別位於元朗、屯門、牛頭角和啟德，共提供約1.7萬個單位，已於去年12月起陸續動工，當中元朗攸壆路的項目預計最快在明年首季落成，其餘3個項目則預計於明年第二季至2026年第三季分階段落成。黃偉綸提到，隨著組裝合成法(MiC)技術進步，每個單位造價降至約53萬至59萬元，比傳統公屋的92萬元平。

上址由新鴻基地產無償借出，為期7年，新地主席兼董事總經理郭炳聯稱，盼項目可助政府紓緩公屋供應壓力，為房屋供應「提速、提效、提量」，讓輪候公屋人士提早上樓，改善基層市民的住屋環境。