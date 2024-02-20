元朗攸壆路首個簡約公屋項目 提供2100伙 當局料明年首季落成 月租最平740元

為解決住屋問題，2022年施政報告提出政府擬推出「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，而位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目昨舉行動土禮，1、2人單位月租740元，年中接受申請，料明年首季落成。當局對入住率有信心，並相信能夠切實幫助有需要的家庭。另外，就打擊濫用公屋，房屋局長何永賢表示，當局會繼續加強抽查及審查住戶資產，包括查核住戶所持有的車輛價值、內地及海外物業等。
首個簡約公屋項目位於元朗攸壆路，樓高3層，合共提供約2,100個單位，當中八成是1至2人單位，面積約13平方米，租金為740元；其餘兩成是3至4人單位，面積約25平方米，租金為1,420元，社區內亦會提供零售、自助洗衣、溫習室等設施。附近有巴士和小巴站往來元朗市中心，及接駁大欖隧道轉車站。
財政司副司長黃偉綸出席動土禮致辭時稱，雖然社會有聲音質疑同心村等新界項目的入住率低，但隨著當局加強交通及社區配套後，現時同心村的入住率已達九成八，當局會繼續加強相關配套，對新界項目的入住率有信心。
首批「簡約公屋」有4個項目，分別位於元朗、屯門、牛頭角和啟德，共提供約1.7萬個單位，已於去年12月起陸續動工，當中元朗攸壆路的項目預計最快在明年首季落成，其餘3個項目則預計於明年第二季至2026年第三季分階段落成。黃偉綸提到，隨著組裝合成法(MiC)技術進步，每個單位造價降至約53萬至59萬元，比傳統公屋的92萬元平。
上址由新鴻基地產無償借出，為期7年，新地主席兼董事總經理郭炳聯稱，盼項目可助政府紓緩公屋供應壓力，為房屋供應「提速、提效、提量」，讓輪候公屋人士提早上樓，改善基層市民的住屋環境。
公屋戶車輛納入資產計算
另外，房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始，何永賢表示，會繼續加大住戶物業申報抽查，並加強住戶資產審查，屋邨職員會留意出入屋邨車輛，並根據車牌向運輸署了解資料，包括車價，如屬於房委會租戶，車輛價值會納入資產計算。她補充指，租戶填寫公屋申報表時，表內楚列明如何申報所擁有車輛種類，折舊計算方法，若不清楚時可向房署查詢，強調若職員發現租戶虛報或者刻意隱瞞，租戶可被罰款，甚至負上刑責。
她又指，住戶的境外物業亦會計算入資產，當局會與包括廣東省國土資源部核實相關資料。當局持續透過不同線索或渠道加強打擊濫用公屋，而濫用公屋小組亦聘請了退休紀律部隊人員加入。