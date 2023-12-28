元朗新田豬場豬隻檢出非洲豬瘟 漁護署銷毀場內全部約1,100頭豬隻

漁護署今日(28日)表示，漁護署人員巡查元朗新田一持牌豬場，從25頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現20頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，本署正安排盡快銷毀場內全部約1,100頭豬隻，銷毀行動預計本星期內開始。
漁護署發言人指，漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。漁護署亦會安排人員巡查有關豬場三公里內的八個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。
至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。
非洲豬瘟為非人畜共通傳染病
發言人又指，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。