元朗新田豬場豬隻檢出非洲豬瘟 漁護署銷毀場內全部約1,100頭豬隻

漁護署今日(28日)表示，漁護署人員巡查元朗新田一持牌豬場，從25頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現20頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，本署正安排盡快銷毀場內全部約1,100頭豬隻，銷毀行動預計本星期內開始。

漁護署發言人指，漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。漁護署亦會安排人員巡查有關豬場三公里內的八個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。