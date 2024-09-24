元朗漢疑放狗襲擊流浪貓　65歲男涉虐待動物被捕(有片)

有動物義工周日(22日)在元朗一橋底餵飼流浪貓後，發現有一名男子帶同狗隻到上址，他其後解開狗繩並按牠的頭，狗狗便向貓隻方向衝去，義工隨即喝止並向對方查問意圖，對方聲稱看不見有流浪貓，之後帶同狗隻離開。義工懷疑有人企圖虐貓，報案求助。

義工見狀喝止

據《香港動物報》報道，有義工之前於上址發現有貓媽媽及3隻貓B在找垃圾吃，於是打算幫貓貓們絕育及安排領養，希望先向牠們餵食建立關係，22日放下食物後到天橋上觀察拍攝貓貓進食的情況，詎料拍攝到一名男子「帶著狗小心翼翼地走近，一直看著貓貓的方向，解開繩再按狗狗頭部作指示，狗狗隔了數秒後即向前衝」，義工隨即落橋喝止「及質疑那男子為何放狗咬貓」，義工形容對方「態度囂張，說看不到有貓，又指狗怎會追到貓，然後便施施然拖狗離去」。