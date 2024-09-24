元朗漢疑放狗襲擊流浪貓　65歲男涉虐待動物被捕(有片)

有動物義工周日(22日)在元朗一橋底餵飼流浪貓後，發現有一名男子帶同狗隻到上址，他其後解開狗繩並按牠的頭，狗狗便向貓隻方向衝去，義工隨即喝止並向對方查問意圖，對方聲稱看不見有流浪貓，之後帶同狗隻離開。義工懷疑有人企圖虐貓，報案求助。
義工見狀喝止
據《香港動物報》報道，有義工之前於上址發現有貓媽媽及3隻貓B在找垃圾吃，於是打算幫貓貓們絕育及安排領養，希望先向牠們餵食建立關係，22日放下食物後到天橋上觀察拍攝貓貓進食的情況，詎料拍攝到一名男子「帶著狗小心翼翼地走近，一直看著貓貓的方向，解開繩再按狗狗頭部作指示，狗狗隔了數秒後即向前衝」，義工隨即落橋喝止「及質疑那男子為何放狗咬貓」，義工形容對方「態度囂張，說看不到有貓，又指狗怎會追到貓，然後便施施然拖狗離去」。
65歲男涉殘酷對待動物被捕
警方表示，昨日(23日)上午約10時接獲報案，指在元朗攸田東路一號對開有一名男子涉嫌不恰當對待動物。警員到場初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名65歲本地男子。他現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。警方重申，殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可被判監禁3年。