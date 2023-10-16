元朗潭尾建造業外勞宿舍本月啟用可住7000人 發展局︰自負盈虧運作不涉公帑

政府首輪建造業輸入勞工計劃批出20個工程合約，共涉4,680名外勞。發展局長甯漢豪指，元朗潭尾社區隔離設施改建成的建造業外勞宿舍，將在本月內啟用，可提供1,800個單位，7,000人入住，強調宿舍以自負盈虧方式運作，向租用的總承建商收取租金支付成本，不會使用公帑。
根據計劃，僱主須在指定地點為外勞提供住宿，包括可租用政府安排的指定宿舍，如由元朗潭尾社區隔離設施改裝為中央宿舍，或在總承建商轄下工地提供宿舍。甯漢豪表示，元朗潭尾社區隔離設施改建成的建造業外勞宿舍，將在本月內啟用，宿舍由建造業議會承擔改建及營運，包括日常管理團隊，如保安、清潔服務人員等近100人。她日前與發展局常任秘書長(工務)劉俊傑到訪該宿舍，聽取建造業議會代表介紹預備工作的最新情況。
單位提供基本設備
建造業外勞宿舍提供7,000宿位，單位設兩張「碌架床」，供4人居住，並提供基本電器及家具，如衣櫃、雪櫃、風扇等，設有生活所需設施，包括衛浴間、洗衣房、茶水間、醫療服務室、無線網絡、有健身室、籃球場等文娛康樂設施、便利店、自動販賣機等。甯漢豪說，為免對社區造成影響，總承建商會安排輸入勞工在早上繁忙時間前離開營舍範圍，前往不同工地地點，部分勞工會在工地或其他地點晚膳後分批返回宿舍。宿舍管理團隊與僱主亦會為勞工安排公餘活動及相關交通，出行同樣採取分流及分時段的安排。
發展局首席助理秘書長(工務)黃何詠詩表示，政府十分重視建造業勞工的安全，外勞到港後須完成基本安全訓練(俗稱綠卡課程)及考核，才可到工地工作。另外，與其他本地勞工一樣，輸入勞工必須遵守專工專責的要求。