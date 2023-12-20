元朗的士命案｜警方多拘一名29歲男子 涉嫌協助罪犯 死者與被捕女子屬情侶關係 (持續更新)

元朗發生一宗命案，一名男子在的士上遭人以利器刺死。 今日（20日）凌晨4時許，據指一名48歲姓莫男子與兩名女子在媽廟路水邊圍邨的士站登上一輛新界的士後發生爭執。期間男子被利器刺傷胸部昏迷，兩女子落車逃走，的士司機隨即報警求助。 【21:13更新】 今日晚上9時，警方召開記者會交代案情。元朗警區助理指揮官(刑事)警司鄧翊几表示，今日(20日)凌晨，元朗發生一宗謀殺案，案中一名48歲本地男子死亡。經調查後，警方拘捕2女1男，年齡介乎29至37歲。他指，兩名女疑兇為36歲持雙程女子及37歲本地女子，其中雙程證女子與48歲死者為情侶關係；她們案發前與死者消遣後乘車離開，期間發生爭執，有人用刀襲擊死者並逃去。警方於晚上約7時，在天水圍拘捕一名29歲男子，涉嫌妨礙拘捕以協助罪犯。消息指，該男子為36歲持雙程證女子的丈夫，涉協助妻子棄刀。至於被襲擊的48歲男子，被送到博愛醫院，於清晨5時47分證實不治。 警方在36歲雙程證女子住所附近，成功找到用來襲擊的兇刀，至於刀從何來，暫時調查相信是由女子持有，但如何得到和動機仍在調查中；警方不排除有更多人被捕。

男子左右胸均有兩吋長刀傷 救護人員到場，男子當時已無呼吸，左右胸均有兩吋長刀傷，由救護車送往博愛醫院搶救，惜送院後證實不治。的士車廂及車旁地面遺下血漬。 男子就感情問題與女子爭執 消息指，事發時兩名女子先登上的士後座，男子隨後上車，並與其中一名女子就感情問題爭執，期間有人聽到男子說「一刀、兩刀、三刀」，兩名女子立即落車轉乘另一輛的士逃去，的士司機看到男子胸口受傷，連忙報警求助。