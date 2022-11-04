元朗破非法麻雀館　拘男主持及27男女

警方在元朗展開反非法賭博行動，突擊搜查元朗炮仗坊1個住宅單位，搗破1個懷疑非法賭檔，檢獲5張電動麻雀枱、10副麻雀、20張椅子及約1.8萬元賭款。警方拘捕男主持人及27名男女，年齡介乎29歲至67歲，所有被捕人士亦同時涉嫌違反599G，被提檢控或發出定額罰款通知書，現正被扣留調查。

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，今日凌晨在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查元朗炮仗坊1個住宅單位，搗破1個懷疑非法賭檔。拘捕一名35歲本地男子，涉嫌經營賭博場所；另外亦拘捕13名本地男子及14名本地女子，年齡介乎29歲至67歲，他們涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反599G，警方遂向他們分別提出檢控或發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，共檢獲5張電動麻雀枱、10副麻雀、20張椅子及約1.8萬元賭款。

所有被捕人士亦同時涉嫌違反599G，警方遂向他們分別提出檢控或發出定額罰款通知書。(警方圖片)

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於十二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。