元朗豬場驗出非洲豬瘟 將銷毀全部900隻豬

漁護署昨日巡查元朗新田一個持牌豬場，從30頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現其中19頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻直至另行通知。為謹慎起見，署方正安排銷毀場內全部900多頭豬隻，銷毀行動將於下星期初開始。

3公里內豬場暫禁運出豬隻

漁護署已安排人員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，並會進行豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員將巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。