元朗豬場驗出非洲豬瘟 將銷毀全部900隻豬

漁護署昨日巡查元朗新田一個持牌豬場，從30頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現其中19頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻直至另行通知。為謹慎起見，署方正安排銷毀場內全部900多頭豬隻，銷毀行動將於下星期初開始。
3公里內豬場暫禁運出豬隻
漁護署已安排人員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，並會進行豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員將巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。
發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。食環署及漁護署會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無需關閉或銷毁其他豬隻。