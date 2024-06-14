元朗貓咪遭車來回輾斃　消息：自首司機辯稱「睇唔到」(有片)

【6月14日更新】近日網上瘋傳兩段私家車來回輾過貓咪片段，最終貓咪死亡。涉案29歲鄭姓男司機在昨晚(13日)到元朗警署自首，涉嫌「不小心駕駛」、「發生意外後沒有停車」及「發生意外後沒有報案」被捕，遭到扣查。

指發現時已死 因「掘頭路」原路折返

有報道引述消息指，事發後警方聯絡到車主，車主稱當時開車的司機是其丈夫，警方在調查時司機時，他辯稱當時見不到路面有貓，當他發現時，貓咪已經死亡。由於案發路段是「掘頭路」，需要掉頭原路折返才能駛出。現時案件交由新界北交通意外調查隊第三隊跟進。