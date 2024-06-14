元朗貓咪遭車來回輾斃　消息：自首司機辯稱「睇唔到」(有片)

【6月14日更新】近日網上瘋傳兩段私家車來回輾過貓咪片段，最終貓咪死亡。涉案29歲鄭姓男司機在昨晚(13日)到元朗警署自首，涉嫌「不小心駕駛」、「發生意外後沒有停車」及「發生意外後沒有報案」被捕，遭到扣查。
指發現時已死 因「掘頭路」原路折返
有報道引述消息指，事發後警方聯絡到車主，車主稱當時開車的司機是其丈夫，警方在調查時司機時，他辯稱當時見不到路面有貓，當他發現時，貓咪已經死亡。由於案發路段是「掘頭路」，需要掉頭原路折返才能駛出。現時案件交由新界北交通意外調查隊第三隊跟進。
貓咪遭私家車來回輾 司機乘客不顧去 29歲司機自首
【6月13日更新】網上瘋傳兩段懷疑私家車輾貓片段，一隻躺臥在馬路中央的貓咪，遭一輛私家車輾過，奄奄一息。男司機落車查看後竟掉頭再度輾過貓咪。片段引來網民憤怒。據報，事發地點為元朗。片中可見事發時間為周三(12日)凌晨2時許。
周四(13日)有網民上傳兩段「天眼」片段，兩段影片共長約2分鐘，可見一隻體形細小的貓躺臥一條馬路上，然後一輛平治私家車其後駛至，右邊輪將其輾過，車身明顯上下跳動一下，貓咪從右後輪跌出，奄奄一息。男司機疑感異樣，一度停車約2秒，其後施然登車掉頭，原路離開時竟再度輾過貓咪。
事發過程全被附近「天眼」拍下，引起公憤，有網民怒斥「人渣」、「推到佢老X上新聞」，更有不少人，認為必須報警。其後有消息指，據悉涉案29歲Benz司機，已到元朗警署自首。