元朗起火電纜橋一周內移除 中電:未知起因 有報告會交代

中電元朗朗屏電纜橋上周二晚起火導致當區大範圍停電，中電表示，目前區內電網能力已恢復正常，預計移除電纜橋工作將在一個星期內完成。消防表示，暫時沒有任何證據顯示事件涉及人為破壞。

元朗區議會聯同元朗市分區委員會，以及天水圍南、北分區委員會昨召開會議檢討事件。多名與會委員質疑，當時突然「成條街黑晒」，停電影響通訊網絡，居民完全不知發生何事，政府又沒有啟動緊急警示系統通知市民，形容「叫天不應叫地不聞」。亦有委員指，停電令不少住戶和商戶有損失，要求中電賠償。

就天橋內有3組13萬2千伏特電纜，有委員提議將來建設電纜橋時，要將主要供電纜分開，分散風險，亦要加強自動警報滅火裝置，加快滅火時間。

通訊局︰手機無訊號無法收警示

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理梁萃才回應稱，緊急警示系統只適用於流動網絡覆蓋範圍，如果當時居民無手機訊號，亦無法收到警示。各政策局及部門可以決定發放訊息的渠道，當時已透過其他媒體發放資訊。

未回應受影響市民是否獲補償

消防表示，暫時沒有任何證據顯示事件涉及人為破壞。出席會議的中電企業事務總監(對外關係)范繼陶時表示，受影響地區的電力供應目前已恢復正常，預料移除電纜橋工作將在一星期內完成。起火原因仍待調查，由於供電網絡極度複雜，須等待詳細報告後再交代詳情。中電再次為事故致歉，但無回應會否有補償給受影響市民。