元朗連環撞3車不顧而去 3人受傷 64歲綠色小巴司機3宗罪被捕

元朗有專線小巴10分鐘內於區內三處，涉連環撞到3車後不顧而去，並懷疑將小巴直駛到車房維修；事件中最少3人受傷，警方其後在大棠路一間車房發現涉事小巴，64歲司機涉嫌危險駕駛、於意外後沒有停車及於意外後沒有報案被捕。

涉事39號線綠色專線小巴，行走元朗至公庵路白沙村。首宗交通意外於昨中午約12時半發生，該輛39號小巴在青山公路潭尾段近凹頭迴旋處，懷疑失控撞向另一輛72號綠色小巴車尾，即時有零件飛脫並四散一地。據指被撞小巴當時已打「死火燈」停在迴旋處讓線位，車上當時載有16名乘客，當中一男兩女受輕傷，年齡介乎39至81歲，送博愛醫院治理，送院時清醒。