元朗連環撞3車不顧而去 3人受傷 64歲綠色小巴司機3宗罪被捕

元朗有專線小巴10分鐘內於區內三處，涉連環撞到3車後不顧而去，並懷疑將小巴直駛到車房維修；事件中最少3人受傷，警方其後在大棠路一間車房發現涉事小巴，64歲司機涉嫌危險駕駛、於意外後沒有停車及於意外後沒有報案被捕。
涉事39號線綠色專線小巴，行走元朗至公庵路白沙村。首宗交通意外於昨中午約12時半發生，該輛39號小巴在青山公路潭尾段近凹頭迴旋處，懷疑失控撞向另一輛72號綠色小巴車尾，即時有零件飛脫並四散一地。據指被撞小巴當時已打「死火燈」停在迴旋處讓線位，車上當時載有16名乘客，當中一男兩女受輕傷，年齡介乎39至81歲，送博愛醫院治理，送院時清醒。
涉意外小巴司機未有停下，約5分鐘後，駛至在青山公路元朗段9號YOHO Midtown附近，與一輛九巴相撞；小巴繼續行駛，一分鐘後途至安寧路37號，再與另一輛私家車相撞。
警查是否受藥物影響及精神狀況
小巴最終駛至大棠路附近一車房，警員趕至，將司機拘捕，涉嫌危險駕駛。經酒精測試顯示司機並無飲酒，警方正調查有否受藥物影響及精神狀況。涉事小巴左邊車頭擋風玻璃碎裂，左邊車身布滿撞花刮痕，警方將小巴拖至大欖涌車輛扣留中心檢驗。
有消息指，小巴駛至車房時，車房職員感有可疑，致電小巴站頭查問，站頭職員報警；警方到站頭了解，並再到車房調查，並拘捕司機。涉事司機為本地人，有逾十年駕駛經驗，但有人聲稱，不知道撞到3輛車。