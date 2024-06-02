元朗過渡屋雙魚薈入伙 月租1785元起全港最平

位於元朗八鄉粉錦公路香港路德會及屬下香港路德會社會服務處首個由「組裝合成建築法」落成的大型過渡房屋項目「路德會雙魚薈」正式入伙，提供535個單位，單位面積介乎113至244平方呎，租金視乎單位類型由港幣2,100至3,000元不等，現時申請更可享有首年租金八五折優惠，即每月低至1,785元，屬全港最平過渡房屋項目。
獨立廚廁 免費提供電磁爐熱水爐
所有單位設有獨立洗手間連浴室及煮食空間等基本設施，並為住戶免費提供電磁爐、電熱水爐、抽氣扇，以及窗口式空調等，路德會指居民只需添置簡單傢俱便可即時入住。
雙魚薈正門巴士小巴站
「雙魚薈」社區亦提供完善配套設施及服務，包括自助洗衣房、小型便利店、休憩廣場及社工服務等。「雙魚薈」正門設有巴士及小巴站，住客乘搭公共交通工具可直達上水站、錦上路站及元朗等地區。
路德會指，現時首次申請「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的住戶可獲發一次過特別津貼，以紓緩居民搬遷和適應新環境的經濟壓力，１人住戶可獲3,650元；2人住戶可獲5,450元；3人住戶可獲7,100元；4人住戶可獲8,450元。
提供社會服務及社區活動
香港路德會社會服務處行政總裁劉思凡表示，「香港路德會及本處除了重視社會有需要人士住屋問題外，也同樣重視他們的學業及就業機會。我們會因應住客不同年齡層需要，提供多項社會服務及社區活動，幫助住戶能夠裝備自己向上流動。同時鼓勵鄰里間守望相助，加強彼此聯繫，營造關愛共融的『樂社區』，有助提升住戶身心靈健康。」