元朗過渡屋雙魚薈入伙 月租1785元起全港最平

位於元朗八鄉粉錦公路香港路德會及屬下香港路德會社會服務處首個由「組裝合成建築法」落成的大型過渡房屋項目「路德會雙魚薈」正式入伙，提供535個單位，單位面積介乎113至244平方呎，租金視乎單位類型由港幣2,100至3,000元不等，現時申請更可享有首年租金八五折優惠，即每月低至1,785元，屬全港最平過渡房屋項目。

獨立廚廁 免費提供電磁爐熱水爐

所有單位設有獨立洗手間連浴室及煮食空間等基本設施，並為住戶免費提供電磁爐、電熱水爐、抽氣扇，以及窗口式空調等，路德會指居民只需添置簡單傢俱便可即時入住。