元朗錦綉花園煞停5億天價大維修 向逾3000名業主退款

早前被爆出，以約5億元天價更換供水系統的元朗錦綉花園，昨日（8日）錦綉花園物業管理公司向全體業主發出通知，決定終止大維修工程集資計劃，並將安排退回已收取款項予已付款的逾3,000位業主。
錦綉花園業主聯會：一致同意延後大維修
錦綉花園業主聯會昨日於社交媒體上表示，根據政府因應近日決定重新檢視本港的大維修工程。因此，錦綉花園的大維修工程面臨不確定性，以及相信水務署會配合政府，可能會酌情處理漏水問題，直至政府推出新的維修政策後再進行相關處理。
業主聯會重申，依然支持大維修水管決定，但基於各小業主利益層面，因此一致同意呼籲管理公司將大維修延後，待政府新政策出台後，再按更新資訊重新評估。
目前並不具備大維修的社區共識與社會條件
錦綉花園物業管理公司通告指出，鑑於近日社會發生不幸事件引起公眾對大型維修工程關注，理解仍有不少業主對工程安排存有不少問題及疑慮。公司經審慎考慮後認為，目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，為維護社區和諧及避免引發不必要爭議，已與水務署溝通及理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將安排退回已收取的款項予已付款業主。
錦綉花園物業管理公司通告表示，自今年9月17日啟動大維修工程集資以來，至12月初已收取約65%的第一期集資金額，由於需時核實金額及收款人等資料，預計12月下旬起陸續退款予超過3,000名業主。
問題存在已久 大業主僅支付3%工程費
錦綉花園自入伙以來已經面對食水流失問題，於2008年底水務署在錦綉花園外設置總水表比對居民用水，確認流失源頭來自屋苑內公用供水系統。
在2021年，管理公司提出的5億元全面更換方案，每戶需支付約9萬至13萬元。不過，錦綉花園的大業主俊業集團持有逾52%業權，但管理公司卻表示，俊業集團只佔約3.15%的業權，因此僅支付約3%的工程費。
錦綉花園的發展商及大業主為俊業集團，前稱加拿大海外發展有限公司。