元朗錦綉花園煞停5億天價大維修 向逾3000名業主退款

早前被爆出，以約5億元天價更換供水系統的元朗錦綉花園，昨日（8日）錦綉花園物業管理公司向全體業主發出通知，決定終止大維修工程集資計劃，並將安排退回已收取款項予已付款的逾3,000位業主。

錦綉花園業主聯會：一致同意延後大維修

錦綉花園業主聯會昨日於社交媒體上表示，根據政府因應近日決定重新檢視本港的大維修工程。因此，錦綉花園的大維修工程面臨不確定性，以及相信水務署會配合政府，可能會酌情處理漏水問題，直至政府推出新的維修政策後再進行相關處理。

業主聯會重申，依然支持大維修水管決定，但基於各小業主利益層面，因此一致同意呼籲管理公司將大維修延後，待政府新政策出台後，再按更新資訊重新評估。