元朗電鋸謀殺案 女死者居文苑村 收租為生 無財物損失

本港近日治安亮起警號，繼早前7日3宗劫案後，元朗更發生懷疑電鋸謀殺案。54歲女事主身中多刀再遭毀容，滿身鮮血倒臥街上，當場證實死亡。元朗警區重案組人員通宵調查，在兇案現場附近草叢發現疑染血電鋸和牛肉刀；下午再到死者住所蒐證。據指，女死者沒有財物損失、亦沒有與人結怨；與丈夫居於文苑村一單位，以收租為生。街坊對兇案感到震驚，形容女死者為人和善，難以估計遇害原因。

案發於周六晚7時半，警方接報一名女子倒臥元朗錦壆路一行人路，滿身鮮血；警員到場證實死者為一名54歲姓劉女子，當場證實死亡，背部及頸部身中多刀，臉容嚴重毁爛，數隻牙齒飛脫；現場留有一頂鴨舌帽及一部手機，警方調查期間更發生小插曲，電話突然響起，執法人員接通後，稱「你家姐依家出咗事，唔好再打呢個電話啦！」相信是劉婦親屬致電對方時，驚聞噩耗。

警方前晚起通宵調查，並帶同警犬協助蒐證，在現場附近約20米草叢發現染血電鋸、一把長約30厘米的牛肉刀及一對手套，疑與案有關。現場消息，初步未發現死者有財物損失。警方將案件列作謀殺案，稍後會為死者安排驗屍，以確定死因。