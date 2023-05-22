元朗電鋸謀殺案 女死者居文苑村 收租為生 無財物損失

本港近日治安亮起警號，繼早前7日3宗劫案後，元朗更發生懷疑電鋸謀殺案。54歲女事主身中多刀再遭毀容，滿身鮮血倒臥街上，當場證實死亡。元朗警區重案組人員通宵調查，在兇案現場附近草叢發現疑染血電鋸和牛肉刀；下午再到死者住所蒐證。據指，女死者沒有財物損失、亦沒有與人結怨；與丈夫居於文苑村一單位，以收租為生。街坊對兇案感到震驚，形容女死者為人和善，難以估計遇害原因。
案發於周六晚7時半，警方接報一名女子倒臥元朗錦壆路一行人路，滿身鮮血；警員到場證實死者為一名54歲姓劉女子，當場證實死亡，背部及頸部身中多刀，臉容嚴重毁爛，數隻牙齒飛脫；現場留有一頂鴨舌帽及一部手機，警方調查期間更發生小插曲，電話突然響起，執法人員接通後，稱「你家姐依家出咗事，唔好再打呢個電話啦！」相信是劉婦親屬致電對方時，驚聞噩耗。
警方前晚起通宵調查，並帶同警犬協助蒐證，在現場附近約20米草叢發現染血電鋸、一把長約30厘米的牛肉刀及一對手套，疑與案有關。現場消息，初步未發現死者有財物損失。警方將案件列作謀殺案，稍後會為死者安排驗屍，以確定死因。
案發現場附近為貨倉廠房
劉婦遺體昨(21日)凌晨由仵工運走，至昨早現場解封，地上仍留有血漬，食環署人員昨午再到場清洗。現場一帶多為貨倉及廠房等，環境較僻靜。兇案現場附近有車廠服務中心，設有閉路電視鏡頭，未知有否錄下案發經過。元朗重案組探員昨續查案件，下午再到死者位於文苑村的住所搜證，逗留約一個小時後離開。期間，疑曾與死者家人錄取口供。據指，54歲女死者姓劉，與姓梁丈夫結婚數十年，居於距離現場約十分鐘步程的文苑村，育有子女，均已成年；家人之間和睦，生前無和人結怨。梁昨接受傳媒訪問時透露，每晚飯後會與妻子外出沿河畔散步，案發當晚妻子表示要「睇埋套電視劇」，夫婦便前後腳外出，詎料太太卻遭遇不測。他指，至今難以接受事件，又指「兩個一齊(行)都冇事嘅」，但現階段難推測妻子遇害原因，盼警方盡早破案。
租客︰包租婆不會不斷催租
梁氏夫婦以收租為生，生活無憂，附近街坊形容劉婦為人和善。租客馮先生表示，包租公為人友善，夫婦二人恩愛，包租婆為人客氣。他又指，劉婦不屬不斷催租的業主，「(其他業主每月)一號就很緊張來收我們租，佢不會的，金錢的東西，佢不太緊張。」即使有租客欠租，「拖兩、三日都冇問題」。至於女死者生前是否與人結怨等，他則指未知對方私事。就附近發生恐怖謀殺案，有附近居民指，上址一帶日間較多人流，晚上廠房工作人員下班後，則較僻靜；不擔心治安變差，但因未知案件涉私人恩怨還是兇徒隨機殺人，今後出入會較小心。