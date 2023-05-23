元朗電鋸謀殺案 男疑兇約40歲已潛逃離港 涉私人恩怨 傳為死者繼子

劉婦在錦壆路一廠房外被發現。

元朗電鋸謀殺案有突破發展！警方鎖定疑兇為一名40歲左右男子，但已潛逃離境，暫時未知去向；兇徒與女死者互相認識，估計涉私人恩怨。消息指，疑兇為死者繼子。

警方昨午交代元朗錦壆路的電鋸謀殺案最新案情。元朗警區刑事部署理警司戴玉麟稱，警方鎖定疑兇為一名約40歲男子，初步了解與女死者互相認識，會調查行兇動機，估計與私人恩怨有關；而疑兇在行兇後已即時離境，暫時未知潛逃去向。消息指，疑兇為死者繼子，案發後經機場離境。

警方透露，女死者是54歲姓劉女子，為家庭主婦，與丈夫和一名傭工居住案發地點附近的村屋。劉婦於案發當晚7點離家散步，行至案發地點時被一名黑衣男子手持物品從後襲擊，男子隨後向元朗青山公路潭尾段方向逃去。警方及後進行大規模搜索，在現場30米外草叢發現一把藍色、45厘米長的電鋸，30厘米長的刀，以及白色防曬袖，均染有血跡，懷疑與案件有關。

死者頸手腹胸多處刀傷

警方相信死者頸部及手腕有多處被利器割傷，其中頸部傷勢料為致命傷；另腹部和胸部有多處懷疑刀傷，亦不排除為致命傷勢；詳細的致命原因要經法醫解剖後才可確定。

警方指會繼續調查，包括疑兇的行兇動機，有否人員協助或教唆犯案、協助疑兇逃離現場或香港。警方同時呼籲，如有人在案發時間內，即上周六晚7時許，在元朗錦壆路一帶目擊案發經過，或可提供涉案相關資訊，可致電3661 4641聯絡警方。死者丈夫與多名親友，昨晨由探員陪同到沙田富山公眾殮房辦理認屍手續。他昨午被追問疑兇是否熟人時，稱自己不清楚、不願置評，著記者向警方查詢。