元朗青年宿舍「青年綠洲」出租率近九成　陳國基：要讓年輕一代看到曙光和上流機會

政府早年推出青年宿舍計劃，為青年提供自己居住空間和較穩定、長期的居所。身兼青年發展委員會主席的政務司司長陳國基表示，要解決青年在住屋方面遇到的困難，興建更多青年宿舍便是其中一個辦法，又指青年是香港未來的瑰寶，現屆政府的目標是要讓年輕一代看到曙光和向上流動的機會。

位於元朗的青年宿舍「青年綠洲」去年5月起陸續入伙，陳國基出席開幕典禮時表示，土地由李兆基基金捐出、保良局負責營運，屬政、商、民三方合作，27層高的青年宿舍提供最多1,680個宿位，目前出租率約九成，形容項目深受歡迎。

陳國基指，有宿友指在「青年綠洲」生活得很開心，已視之為他們的「第二個家」，又對於他們入住後參與了不少義務工作感到非常欣慰。他續說，政府會繼續為青年成長成才創造更多機會，做好「青年朋友的知心人、青年工作的熱心人、青年群眾的引路人」的角色。

近六成入住青年26至31歲

現時「青年綠洲」的住戶有近六成為26至31歲、三成九年齡介乎21至25歲，餘下的為18至20歲。保良局主席陳黎惠蓮期望，「青年綠洲」可以一如其名，成為一個可給予青年人補給、滋潤青年人生命，支援青年人成長的地方。