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2023-11-13 16:05:52

元朗黑夜｜元朗站主任：爭執發生時記憶中兩便衣警「沒反應」

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元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等被控暴動罪，案件進入第15天聆訊。(資料圖片)

元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等被控暴動罪，案件進入第15天聆訊。(資料圖片)

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(13)在區域法院進入第15天聆訊獲准匿名的高級車站管理主繼續作供，指當日下午開始控制室內有兩名便衣警監察閉路電視，由於他不知兩人的任務，所以沒有騷擾，而當爭執事件發生時，他記憶中兩名便衣警「沒有反應」，又指他當晚忙於接聽電話，故不清楚站內情況，亦無留意便衣警員

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「若有警員可以即時處理，可以減低個嚴重後果」

在庭上，高級車站管理主以E先生身份供，他說當日下午4時40分起開始在車站控制室當約晚上8時至9時，E指接到4至5名市民來電，聲稱被白衫人士騷，雖然他與職員巡視看不到有人被騷擾，但從大堂玻璃看到在元朗站外雞地的方向，有一批白衣人聚集。到當晚10時43分，他從控制室的閉路電視看到F出口附近約有10多人爭執，遂致電站內的警務室求助，認為「如果有警員可以即時處理，可以減低個嚴重後果」，其後一名軍裝警員到車站控制室，叫他「照程序做」，他才通知港鐵車務控制中心，要求報警

稱忙於接市民電話 不清楚站內情況

被法官問到，既然車站控制室有兩位警員時，為何他發現有爭執時卻要致電站內的警務室，E解釋可能看得電視多，以為警員有各自工作，所以不會騷擾位警員，又說不知位警員負責甚麼，故他才找其他人幫手。他憶述當爭執事件發生時，記憶中兩名便衣警「沒有反應」。他在盤問下同意，未有在口供提及便衣警員出現，是因為上司話有關便衣警員執行任務，與7.21事件無關係，又指其他日子都曾經有警員到控制室看閉路電視，故不會「覺得出奇」。

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E先生補充，當晚1056分起在控制室忙於接聽電話，包括公司內部、市民致電等，故不清楚站內情況，亦無留意便衣警員。案件下午續訊。

案情指，7名被告，依次為林卓廷(45)、庾家豪(35)、陳永晞(37)、葉鑫昇(31)、鄺浩林(26)、尹仲明(48)及楊朗(26)。他們涉嫌在2019721日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。

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