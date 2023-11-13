元朗黑夜｜元朗站主任：爭執發生時記憶中兩便衣警「沒反應」

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(13日)在區域法院進入第15天聆訊。獲准匿名的高級車站管理主任繼續作供，指當日下午開始控制室內有兩名便衣警監察閉路電視，由於他不知兩人的任務，所以沒有騷擾，而當爭執事件發生時，他記憶中兩名便衣警「沒有反應」，又指他當晚忙於接聽電話，故不清楚站內情況，亦無留意便衣警員。

「若有警員可以即時處理，可以減低個嚴重後果」 在庭上，高級車站管理主任以E先生身份作供，他說當日下午4時40分起開始在車站控制室當值，約晚上8時至9時，E指接到4至5名市民來電，聲稱被白衫人士騷擾，雖然他與職員巡視看不到有人被騷擾，但從大堂玻璃看到在元朗站外雞地的方向，有一批白衣人聚集。到當晚10時43分，他從控制室的閉路電視看到F出口附近約有10多人爭執，遂致電站內的警務室求助，認為「如果有警員可以即時處理，可以減低個嚴重後果」，其後一名軍裝警員到車站控制室，叫他「照程序做」，他才通知港鐵車務控制中心，要求報警。

稱忙於接市民電話 不清楚站內情況 被法官問到，既然車站控制室有兩位警員時，為何他發現有爭執時卻要致電站內的警務室，E解釋可能看得電視多，以為警員有各自工作，所以不會騷擾兩位警員，又說不知兩位警員負責甚麼，故他才找其他人幫手。他憶述當爭執事件發生時，記憶中兩名便衣警「沒有反應」。他在盤問下同意，未有在口供提及便衣警員出現，是因為上司話有關便衣警員執行任務，與7.21事件無關係，又指其他日子都曾經有警員到控制室看閉路電視，故不會「覺得出奇」。