元朗黑夜｜元朗站經理：兩便衣警721晚在車站控制室 警兩日前已安排

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(3日)在區院進入第14天聆訊。控方續傳召匿名港鐵職員作供。有元朗站經理指襲擊發生前兩日，警方已計劃派便衣警員駐守元朗站控制室，他當晚11時45分見到兩便衣警在內。

據安排於 721 下午 5 時開始

控方傳召當晚元朗站車站事務經理、匿名證人B先生作供，他在辯方盤問下透露當時為元朗站「最高負責人」，7月19日有天水圍警署警員WhatsApp聯絡他，要求協助安排兩名便衣警員7月21日下午5時到元朗站控制室監察車站運作，他7月20日收到具體計劃，但不清楚對方最終確實人數及到場時間。

辯方：警於控制室可看站內出事？ 經理：代唔到佢哋答

他供稱721當晚得知發生事故，11時45分乘的士到達元朗站處理，控制室內看到兩名天水圍警署的便衣警，而在站內的非公眾地方亦看到鐵路警區警員，惟當時在公眾範圍沒有目睹警員。

辯方關注警員在控制室是否能透過閉路電視清楚看到車站內發生的事，B表示「我代唔到佢哋答」，但確認室內有閉路電視監察車站情况。

控制中心曾報警 不知確實時間

他又稱，知悉有同事當晚曾透過車務控制中心報警，但不知道確實時間；又指一般而言，報警後警方會在短時間內出現，「唔會係一個唔合理長時間，可能十幾分鐘、半個鐘內」。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022 (已合併)