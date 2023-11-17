元朗黑夜｜控制室警稱見「白衣人」與「著其他顏色衫者」打鬥　因「好亂好急」無計人數

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(16日)在區院進入第19日聆訊。控方最後一名證人，時任元朗站站長室看閉路電視的警員顧子健作供，他稱當晚在站長室閉路電視中見到有人打鬥，他在覆問下表示會將打鬥人士分為「白衫人」及「著其他顏色衫人士」，但由於現場「好混亂、好急」，沒有分開計算兩批人的數目。他作供完畢後，控方舉證完成，法官陳廣池將決定表面證供是否成立，辯方申請押後案件，以審視證供及研究會否作出中段陳詞。法官遂押後案件至下周一(20日)續審。

元朗黑夜｜只匯報 100 人打鬥

721當晚在元朗站站長室看閉路電視的警員顧子健(音譯)接受控方覆問，控方播放多段閉路電視片段，顯示當晚10時48分，開始有人在閘內聚集，至11時01分，「白衣人」衝入閘之前的情况。控方證人在覆問下補充，當時他向元朗警區行動室匯報指閘內有人向外射水，閘外的「白衣人」則揸棍狀類物體，發生打鬥，總數約100人。

法官陳廣池則提問為何沒有分開計算兩批人的人數，控方證人顧子健解釋因當時場面「好混亂、好急」，故只匯報現場有100人打鬥。控方提問怎樣描述上述兩批人時，他回應稱會分作「白衫人」以及「著其他顏色衫」的人。