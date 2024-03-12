元朗黑夜｜控方質疑入元朗證警「辦事不力」　林卓廷：點知佢咁耐都唔嚟

2019年元朗721白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人否認暴動，案件今(12日)在區域法院續審。在庭上，控方指林卓廷在當日見港島出動大量警力，因此去到元朗挑起事端，令警方疲於奔命，對此林稱不同意；控方又指被告當日入元朗藉此攻擊警方辦事不力，林回應說「完全唔同意，點知佢咁耐都唔嚟，邊有水晶球呀？」

林卓廷接受控方盤問。控方指被告入元朗的目的非為保護市民，而是想火上加油，林則否認指他事前已聯絡警方，亦在場警告各人以及關心市民安危。控方質疑被告是否知道元朗居民有較多原居民，故可能比較團結時，遭法官陳廣池打斷，指事發的元朗市中心未必有原居民居住，並且原居民未必團結。

控方又引述反修例期間發生的警民衝突，指警察很多時會被要求離開現場。林卓廷則指不同意，並說相反通常是警察要求在場人士離去，他印象中有警察遇襲，但不記得細節。他又說，案發後才得悉有人冒認反修例活動發起者公布提及「得元朗得天下」假文宣，但他事前已經澄清。林卓廷又說記得何君堯曾表示就沙田和上水有人「生事」而擔心元朗，指何說過「打到片甲不留」等。案件明(13日)續審。

涉案7名被告，依次為林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指他們在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。