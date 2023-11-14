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2023-11-14 18:46:26

元朗黑夜｜時任指揮官稱「同意」白衣人或有暴力行為　承認到場後無截停淺色衫人士查問

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元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等被控暴動罪，案件進入第16日聆訊。(資料圖片)

元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等被控暴動罪，案件進入第16日聆訊。(資料圖片)

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(14)在區院進入第16聆訊案發時快速應變部隊指揮官李伯豪作供，他在盤問下同意當時知悉有不少白衣人在元朗站聚集，又同意他們有可能有暴力行為；另外他說當晚約11時收到指示到達元朗站後，看到有淺色衫人士「跑緊」，惟當時現場混亂，不肯定有否打架，但確認沒有截停淺衫人士查問。

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元朗黑夜｜稱現場混亂   想先控制場面

今日在庭上，控方應辯方要求，傳召現為機動部隊總部總督察、時任指揮官李伯豪作供，他供稱當晚約11時收到指示，稱元朗站「有事發生」需要幫手，但不記得實際內容，他帶隊約1115分到元朗站時，看到少於10名的深色衫人士樣子驚慌，另看到有淺色衫人士「跑緊」，惟人數不多，「幾個幾個咁跑出嚟」，但當時現場混亂，想先控制場面，「唔肯定係咪打架咁樣」，不過確認沒有截停淺衫人士查問。

元朗黑夜｜指「無留意」有人手執藤條 

被辯方問到，有否留意有人手執類似藤條或棍嘅物體時，李伯豪指「無留意」，亦無留意有人戴手套，僅表示當時在奔跑，只顧望著梯級，以免跌倒，故「睇唔到」側邊的事物，包括有好多淺色衫人士等。

然而，李伯豪其後在盤問下，聲稱「同意」當時亦知悉有不少白衣人在元朗站聚集，所以需派出20名以上的警員到場，又「同意」他們有可能有暴力行為。辯方又指，根據閉路電視片段，李上扶手電梯時，已手持警棍放膊頭，顯示他認為要有戒備狀態，李伯豪回應稱「係」，並同意當有暴力事件時，有需要使用警棍。

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案情指，7名被告，依次為林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。他們涉嫌在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。

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