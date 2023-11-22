元朗黑夜｜林卓廷一方指未能舉證暴動意圖　稱控方承認白衣人暴動故市民有責任制止

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今(22日)在區院進入第21日聆訊。林卓廷一方就「毋須答辯」作出口頭陳詞，指控方未能舉證林有暴動意圖及相關行為，認為除警員外，市民亦有責任制止破壞社會安寧的事件，又指閘機內人群「似乎自衛多過暴動」。

代表林卓廷的大律師黃錦娟指控方舉證時傳召多名證人及播放多段片段，都未能舉證林卓廷有暴動意圖及相關行為，並引案例指除警員有職責制止破壞社會安寧事件外，市民亦有責任以行動制止，強調本案中控方已承認閘外白衣人對閘內人有暴動及作出破壞社會安寧的行為，因此市民可以採取合理行動制止。

辯方不同意控方所謂當時有「兩幫人」的說法，稱是控方為了方便描述才會這樣劃分，強調當時閘機內是有不同人士，任何市民見到社會安寧將被破壞時，都有合理行動基礎，甚至是有採取行動的責任。

元朗黑夜｜指 閘機內人群「似乎自衛多過暴動」

辯方又引林卓廷當晚fb的帖文，當中用上「返元朗的朋友」、「確保公眾，尤其年輕人安全」等字眼，顯示並無暴動意圖，又指林卓廷當晚在現場說「唔好退」等，並非是聚集，而是因白衣人站在閘口位置，擔心一退就會有危險，而且林卓廷亦多次稱「唔好郁手」、「企後少少」等，顯然不想有進一步衝突。