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2023-10-19 18:07:42

元朗黑夜｜林卓廷等涉721暴動案　控辯承認3警曾在元朗站短暫逗留後離開

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元朗黑夜｜前立法會議員林卓廷等7人被指721元朗站參與暴動案開審。(資料圖片)

元朗黑夜｜前立法會議員林卓廷等7人被指721元朗站參與暴動案開審。(林卓廷fb影片截圖)

2019年元朗721白衣人襲擊事前立法會議員林卓廷等7人被暴動案，今日(19日)繼續在區域法院審理控方向法庭讀出雙方承認事，包括3警員曾在元朗站短暫逗留後離開，以及林卓廷曾發布3則帖文。期間控方向法官陳廣池提及，她休庭時與辯方律師商討事宜時，有旁聽人士高呼「開案中案囉！陳官聞言提醒旁聽人士說：「唔好以為自己大晒」、又說「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑

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林卓廷在事件中受傷 元朗黑夜｜白衣人衝入列車追打。 元朗黑夜｜白衣人在元朗站打人。(資料圖片) 元朗黑夜｜白衣人走入月台追打市民。(議員林卓廷FB畫面)

3警閉路電視畫面出現了約92

7名被告包括林卓廷(45)、庾家豪(35)、陳永晞(37)、葉鑫昇(31)、鄺浩林(26)、尹仲明(48)及楊朗(26)。控罪指，他們涉嫌在2019721日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動7人均否則一項暴動罪。

在庭上，控方先為一名證人申請匿名令，代號為男子B另一名輔警作供時則以警員編號陳述，任何人士不得披露任何可識別兩人身分的資料，獲法官陳廣池批准。連同早前獲匿名的A女士，他們3人均經特別通道出庭及在屏風後作供。

控方向法庭讀出雙方承認事，指當晚約1052分，有3名警務人員到達港鐵元朗站G1出口，逗留了一段短時間後離去，而元朗站其中一個閉路電視拍攝到該3名警員在畫面出現了約92秒，在同日晚上1115分，有數10名警員抵達事發現場。據了解，當晚1040分，有片段拍攝到白衣人、黑衣人在元朗站大堂已有衝突。

控方指休庭時有人插嘴   官提醒旁聽人「可即刻鎖你入去」

控方讀出雙方承認事還包括時任立法會議員及區議員林卓廷當日在fb發布了 3則帖文，包括提及返元朗的朋友要小心，「懷疑黑社會已部署」，以及「打擊元朗黑份子，我已聯絡元朗警方等」。

期間控方向法官陳廣池提及，她休庭時與辯方律師商討事宜時，有旁聽人士高呼「開案中案囉！。陳官聞言提醒旁聽人士「唔好以為自己大晒」，又向辯方表示有責任提醒極端支持者要遵守法庭規則，無謂因一時意氣犯下刑事藐視法庭。法官又說，任何人若在法庭叫囂或不聽意見：「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑」，指此處非市集或「大笪地」。

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