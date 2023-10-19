元朗黑夜｜林卓廷等涉721暴動案　控辯承認3警曾在元朗站短暫逗留後離開

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動案，今日(19日)繼續在區域法院審理。控方向法庭讀出雙方承認事實，包括3名警員曾在元朗站短暫逗留後離開，以及林卓廷曾發布3則帖文。期間控方向法官陳廣池提及，她休庭時與辯方律師商討事宜時，有旁聽人士高呼「開案中案囉！」陳官聞言提醒旁聽人士說：「唔好以為自己大晒」、又說「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑」。

3 警閉路電視畫面出現了約 92 秒

7名被告包括林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指，他們涉嫌在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。

在庭上，控方先為一名證人申請匿名令，代號為男子B，另一名輔警作供時則以警員編號陳述，任何人士不得披露任何可識別兩人身分的資料，獲法官陳廣池批准。連同早前獲匿名的A女士，他們3人均經特別通道出庭及在屏風後作供。

控方向法庭讀出雙方承認事實，指當晚約10時52分，有3名警務人員到達港鐵元朗站G1出口，逗留了一段短時間後離去，而元朗站其中一個閉路電視拍攝到該3名警員在畫面出現了約92秒，在同日晚上11時15分，有數10名警員抵達事發現場。據了解，當晚10時40分，有片段拍攝到白衣人、黑衣人在元朗站大堂已有衝突。

控方指 休庭時有人插嘴 官提醒旁聽人「可即刻鎖你入去」

控方讀出雙方承認事實還包括時任立法會議員及區議員林卓廷當日在fb發布了 3則帖文，包括提及返元朗的朋友要小心，「懷疑黑社會已部署」，以及「打擊元朗黑份子，我已聯絡元朗警方等」。

期間控方向法官陳廣池提及，她休庭時與辯方律師商討事宜時，有旁聽人士高呼「開案中案囉！」。陳官聞言提醒旁聽人士「唔好以為自己大晒」，又向辯方表示有責任提醒極端支持者要遵守法庭規則，無謂因一時意氣犯下刑事藐視法庭。法官又說，任何人若在法庭叫囂或不聽意見：「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑」，指此處非市集或「大笪地」。