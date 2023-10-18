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2023-10-18 13:16:40

元朗黑夜｜林卓廷等7人涉721暴動案　控方指林曾籲黑衣人「千祈唔好退」

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元朗黑夜｜前立法會議員林卓廷等7人被指721元朗站參與暴動案開審。(資料圖片)

元朗黑夜｜前立法會議員林卓廷等7人被指721元朗站參與暴動案開審。(林卓廷fb影片截圖)

2019年元朗721白衣人襲擊事前立法會議員林卓廷等7人被暴動案，今日(18日)在區域法院續審。控方開案陳詞指，林卓廷當日無視警長勸阻，堅持前往元朗，令情況可能更混亂，他到達現場後在付費區與約100名黑衣人聚集，其後各被告及黑衣人挑釁白衣人進入付費區動手打架，林卓廷又叫黑衣人「千祈唔好退」，並用擴音器叫喊辱罵及恐嚇言詞挑釁白衣人；其餘6名被告則曾以消防喉向白衣人射水及投擲雜物等。

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林卓廷在事件中受傷 元朗黑夜｜白衣人走入月台追打市民。(議員林卓廷FB畫面) 元朗黑夜｜白衣人衝入列車追打。 元朗黑夜｜白衣人在元朗站打人。(資料圖片)

元朗黑夜｜指林無視警長勸阻堅持入元朗

7名被告包括林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指，他們涉嫌在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動案。

控方開案陳詞指，當時有人於網上呼籲在7月21日光復元朗，當晚維園、上環中聯辦外及元朗區等均有示威遊行以至騷亂，林卓廷曾致電元朗警區的警長，表示正前往元朗途中，惟卓廷無視警長勸阻，堅持前往元朗，令情況可能更混亂。林卓廷其後到元朗站付費區與約100名黑衣人集結，他們部分手持兩傘及行山杖，部分白衣人手持藤條、木棍以及寫有「保衛元朗，保衛家園」的紙板。

元朗黑夜｜控方指林辱罵挑釁白衣人

控方指，雙方先是互罵，繼而演變成暴力衝突，有白衣人威嚇使用藤條等襲擊黑衣人，包括各被告在內的黑衣人則挑釁白衣人進入付費區動手打架，部分黑衣人擺放雨傘陣，並用消防喉射水及用滅火筒噴出滅火泡沫襲擊白衣人，結果部分白衣人在多番挑釁下開始衝入付費區，有人從月台向白衣人投擲垃圾桶，故白衣人走上樓梯前往月台，襲擊黑衣人及部分市民。

控方稱，林卓廷被拍攝到在白衣人撤退時，呼籲黑衣人「大家千祈唔好退」，並與其他黑衣人用擴音器叫喊辱罵及恐嚇言詞挑釁白衣人，在黑衣人作出暴力行為期間，他亦身在其中。

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