元朗黑夜｜林卓廷等7人渉721暴動案開審　控方欲呈同日上環衝突「展示大環境」

2019年反修例事件期間，721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，案件今日(12日)在區域法院開審。控方在庭上要求呈上兩段有關案發當日中上環衝突的片段，形容為「展示案件的大環境」，惟遭辯方一致反對，質疑與案件無關。法官陳廣池押後案件下周一續審，除林卓廷另涉初選案要還押外，其餘6名被告准以原有條件保釋。

辯方質疑與案無關 官押後下周一處理

因初選案正還柙的林卓廷由囚車押送至區域法院應訊，他被控在2019年7月21日與另外6人，分別是庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動。

在庭上，控方要求呈上兩段片段，內容為案發當日在中上環一帶的衝突情況，形容為「展示案件的大環境」，可協助法庭判決，惟7名被告的代表律一致反對，指相關片段顯示中上環，並非本案案發的元朗站，質疑與案有關。法官押後至下周一處理控辯雙方有關的爭議。

另外，控方表示其餘案情雙方爭議不大，傳召證人由20多個縮減至2至3人，當中控方證人A有匿名令，公眾不能以任何方式披露其身份，證人A會以特別通道進出，在屏風後作供，呈堂片段亦已隱去她的面容，預計審訊維持25日。