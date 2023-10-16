元朗黑夜｜林卓廷等7人被控721暴動案　官批准當日港島示威片段提堂 (更新)

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控當日參與暴動，他們早前否認控罪，案件今日(16日)在區域法院續審，庭上審議是否批准控方要求呈上兩條有關案發當日港島衝突的片段，法官考慮到暴動有別於一般罪行，不能因為案發在元朗，便不考慮其他地方的事情，認為片段有關聯性，批准呈堂。

控方指 元朗人保衛家園 林卓廷等偏去挑釁

因初選案正還押的林卓廷由囚車押送至區域法院應訊。控罪指，林卓廷與另外6名被告，分別是庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)，涉嫌在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動。

在庭上繼續審議是否批准控方要求呈上兩條有關案發當日港島衝突的片段。控方認為當日示威在港島，部分人由港島「專程」乘港鐵到元朗，惟他們並非居於元朗，認為各被告同時在元朗出現並非巧合，控方指元朗人表明保衛家園，但林卓廷等被告偏偏進去挑釁，以致受傷。

官：片段有 關聯性 不能抽離現實

辯方則反對相關片段呈堂，認為與案無關。法官亦質疑控方所謂「專程」到元朗可以是探朋友，認為控方所謂「專程」到元朗搞暴動的說法，難以用新聞片段來證實，不過考慮到暴動有別於一般罪行，不能因為案發在元朗，便不考慮其他地方的事情，否則會充耳不聞、抽離現實，認為控方要求呈上的兩條片段與本案有關聯性，沒有構成不公，批准片段呈堂。