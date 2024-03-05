元朗黑夜｜林卓廷被控暴動案作供　稱立法會議員服務對象不受選區所限

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等人被控暴動罪，早前被裁定表證成立，案件踏入辯方案情階段，今(5日)在區域法院續審，首名被告林卓廷以辯方證人身份作供。他供稱自己當晚入元朗，是因為作為立法會議員，服務對象是全港性，不受直選選區範圍限制。

在庭上，辯方指首被告林卓廷案發時正擔任北區區議員及新界東立法會議員，關注他怎樣理解立法會議員的職責。李卓廷回應指，按他理解立法會議員作為民意代表，服務對象是全港性，不受直選選區範圍限制。他又說曾成立「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」，處理全港市民的有關申訴，就算因為地區性個案要轉介時，他都有同他區區議員合作，包括時任元朗區區議員黃偉賢，處理元朗雞地一棟大廈的工程糾紛。

他提到案發時自己正擔任民主黨保安政策副發言人，亦是立法會保安事務委員會的委員，比較關注保安議題，亦會監察各紀律部隊的執法情況，亦曾經多次公開就市民質疑紀律部隊過分使用武力的議題撰文，嘗試解開坊間誤解，緩和局勢。

林卓廷等7人早前各被控一項暴動罪，控罪指他們在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，他們均否認控罪，除首被告林卓廷外，其餘被告為庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。