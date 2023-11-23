元朗黑夜｜林卓廷721暴動案　法官裁定7被告表證成立 (更新)

【15:50更新】 2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今(23日)在區院進入第22日聆訊。林卓廷與另一被告透過大律師向法庭作中段陳詞，要求法官陳廣池裁定案件表證不成立。陳官考慮過控辯雙方陳詞後，今日裁定7名被告暴動罪表證成立，7人須作出答辯。

涉案7名被告，依次為林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指他們在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。

代表林卓廷的大律師黃錦娟昨(22日)出口頭陳詞，指控方未能舉證林有暴動意圖及相關行為，並引述林fb帖文和事發片段等，指林當時叫人群「唔好退」及「唔好郁手」等，是擔心會有危險，不想有進一步衝突，沒有暴動意圖。辯方又指，當時現場人士面對「一大班人攞棍 ，凶神惡煞」，而閘內人「似乎自衛行為多過暴動行為」。

控方回應時指，林是立法會議員，他在場有呼召或支持其他人的作用，他亦曾叫現場人士不要執證物，而且攜有擴音器，「明顯人群會睇住佢行事」，認為林卓廷無理由在「風頭火勢」，相信有黑社會在場時，仍會與助手入元朗。