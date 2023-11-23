元朗黑夜｜林卓廷721暴動案　法官裁定7被告表證成立 (更新)

【15:50更新】2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今(23日)在區院進入第22日聆訊。林卓廷與另一被告透過大律師向法庭作中段陳詞，要求法官陳廣池裁定案件表證不成立。陳官考慮過控辯雙方陳詞後，今日裁定7名被告暴動罪表證成立，7人須作出答辯。
控方指林在場有呼召支持他人作用
涉案7名被告，依次為林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指他們在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。
代表林卓廷的大律師黃錦娟昨(22日)出口頭陳詞，指控方未能舉證林有暴動意圖及相關行為，並引述林fb帖文和事發片段等，指林當時叫人群「唔好退」及「唔好郁手」等，是擔心會有危險，不想有進一步衝突，沒有暴動意圖。辯方又指，當時現場人士面對「一大班人攞棍 ，凶神惡煞」，而閘內人「似乎自衛行為多過暴動行為」。
控方回應時指，林是立法會議員，他在場有呼召或支持其他人的作用，他亦曾叫現場人士不要執證物，而且攜有擴音器，「明顯人群會睇住佢行事」，認為林卓廷無理由在「風頭火勢」，相信有黑社會在場時，仍會與助手入元朗。
控方指被七被告在場屬互相支持暴動
第七被告楊朗一方就指，控方稱被告試圖跳過付費區，「看似準備襲擊對方(白衣人)」，其後用消防喉射水「襲擊白衣人」，指不同意楊為射水的人，認為片段質素差，而且只是拍到被告的背影。辯方強調，第七被告行為全部是維持秩序，並非具威嚇性，或作出挑釁和壯大聲勢。
惟控方回應指，即使第七被告未有取喉射水，但他在場屬互相支持、壯大聲勢，是在參與暴動。
另外，本案被告林卓廷亦涉民主派初選 47 人案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪，他與另外 15 被告不認罪，案件下周三(29日)續審，將開始結案陳詞。