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2023-10-20 16:07:19

元朗黑夜｜林卓廷721暴動案　辯方將呈何君堯石鏡泉等影片

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元朗黑夜｜林卓廷等7人涉721暴動案今日在區院續審。(資料圖片)

元朗黑夜｜林卓廷等7人涉721暴動案今日在區院續審。(資料圖片)

2019年元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等7人被控暴動案件，今日(20日)在區域法院續審。辯方欲呈上多段網上影片和帖文，包括題為「立法會議員何君堯與黑社會人士握手」，以及《經濟日報》前副社長石鏡泉在添馬公園「守護香港」集會的發言片，並仿傚控方說法是展示「大環境」，法官陳廣池質疑辯方影片含大量傳聞證供和引導性，最終亦批准影片呈堂。審訊下周二(24日)續審

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何君堯被影到當晚向白衫人豎起姆指，又與他們握手。(資料圖片) 石鏡泉721事前曾在添馬公園「守護香港」集會的發言，建議「藤條教仔」。(資料圖片) 林卓廷在事件中受傷 元朗黑夜｜白衣人衝入列車追打。

辯方稱屬「大環境」  官質疑影片標題具引導

控罪指，7名被告包括林卓廷(45)、庾家豪(35)、陳永晞(37)、葉鑫昇(31)、鄺浩林(26)、尹仲明(48)及楊朗(26)，他們涉嫌在2019721日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動7人均否則一項暴動罪。

在庭上，辯方欲呈上立法會議員何君堯當日片段，以及《經濟日報》前副社長石鏡泉在添馬公園「守護香港」集會的發言片段，影片包括「元朗無差別亂毆途」、「721元朗白衫黑社會亂棍毆打乘客、「何君堯與黑社會人士握手，向白衫人豎拇指：辛苦你！你地係我英雄」、「鏗鏘集《7.21誰主真相》、「元朗居民周先生接受NOW新聞採訪時指7.21有一場好戲」等。

辯方表示，呈上的是控辯雙方同意當時網上有人發布的影片和帖文，但並非同意當中內容，並仿傚控方之前說法，指帖文的文字內容是公開平台一部分，亦屬「大環境」一部。惟法官陳廣池質疑辯方影片含大量傳聞證供和引導性，舉例指當中「無差別亂毆途」已有引導辯方則指對標題字眼並無立，又指控方亦將「元朗無差別亂毆途人Part1、Part2」呈堂，辯方只是引入當中的「Part5」及「Part6」而已。陳官考慮到控辯雙方同意事實，最終批准影片呈堂

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