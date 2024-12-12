元朗黑夜｜林卓廷721案全部暴動罪成　官斥開直播為「抽政治抽水」(更新)

2019年元朗721「白衣人事件」至今已逾5年，前立法會議員林卓廷等7人因暴動案經歷超過50日的審訊，並於今日(12日)下午在區域法院作出裁決。結果法院裁定林卓廷等7名被告全部暴動罪成。《港區國安法》指定法官陳廣池指，林卓廷當晚開直播為「抽政治抽水」。

7名被告同被控一暴動罪。案情指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。7名被告包括：

林卓廷(45歲)，罪成

庾家豪(35歲)，罪成

陳永晞(37歲)，罪成

葉鑫昇(31歲)，罪成

鄺浩林(26歲)，罪成

尹仲明(48歲)，罪成

楊朗(26歲)，罪成

官指林發帖文產生「 磁石效應」

《國安法》指定法官陳廣池宣布裁決時指，林卓廷無可否認是非法集結的一員。他認為林卓廷的特殊背景和身份本可幫助緩解衝突，但當晚他卻呼籲人們不要單獨行動，並要求閘內的人「不要退，一退就會進來」，這顯示他並非調解者，而是煽動者。

法官指出林卓廷開直播是為了「抽政治油水」，提升其政治氣勢和知名度。他事前發布3篇帖文渲染黑社會介入，亦會產生磁石效應，吸引更多人入元朗，最終裁定林卓廷罪成。