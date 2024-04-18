元朗黑夜｜白衣人涉持藤條打人 認暴動囚4年7個月

2019年元朗7.21事件中，其中一名白衣男子涉嫌以藤條襲擊他人，早前承認暴動和串謀傷人罪，今日於區域法院被判囚4年7個月，他是第9名白衣人罪成。

第9名白衣人罪成

43歲被告鄧兆雄報稱無三合會背景，他與另外三人被控一項暴動罪及串謀傷人罪。法官指他當時完整參與整個白衣人暴動及傷人過程，並揚手示意白衣人進入付費區，「有一定帶頭指揮行為」，決定以監禁7年為量刑起點；因應被告認罪及恒常參與義工服務，減刑至監禁4年7個月。

官指帶頭指揮

案情指當晚鄧兆雄與一群白衣人經形點進入元朗站，被告在非付費區用手指指向付費區內的黑衣人，多次大聲叫「過嚟吖」，其後被告一度走近閘機旁招手示意其他白衣人進入付費區，但終被其他白衣人阻止。被告曾指罵黑衣人並叫喊「打你呀」，被告更約於1分鐘內連同其他白衣人襲擊共2名男子，其中包括使用藤條。及後一眾白衣人衝入付費區，被告揚手示意其他白衣人跟隨一同進入閘內追趕黑衣人，前往月台後手持藤條威嚇和責罵車廂內乘客。被告於2023年7月6日被捕。