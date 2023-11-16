元朗黑夜｜監察元朗站警長記事冊僅有5、6行紀錄　「呢個我認我疏忽」

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(16日)在區院進入第18日聆訊。當晚在元朗站站長室監察閉路電視片段的警長表示，從閉路電視留意到元朗站發生打鬥，曾多次致電匯報予警區行動室。辯方盤問質疑，警長的警員記事冊只有5至6行字句交代當日監察情况，「發生咗好多值得提的事但無記入記事簿」。警長承認「呢個我認我疏忽」，指如果詳細記錄的話，會有助記起事件。
偵緝警長盧吉相在辯方盤問下表示，當晚8時15分曾與下屬到元朗站警崗尋找同僚，對方安排前往站長室觀看閉路電視至翌日（7月22日）凌晨3時。辯方指證供指站長室於當晚8至9時收到市民投訴，反映在站內遭白衣人騷擾。盧表示不記得投訴內容和時間，但確認港鐵職員曾稱外面有事發生，需要警察幫忙。
十多次匯報打鬥 行動室僅覆「處理緊」
盧吉相表示晚上10時許從閉路電視見有人聚集及打鬥後，曾匯報元朗警區行動室，整晚共匯報十多次，而行動室每次均回覆「知道，我哋處理緊」。辯方問盧有否追問對方意思及會否有進一步行動。盧表示無，「我唔知佢（行動室）諗乜嘢」。
法官一度打斷盤問表示，盧的職責在於匯報事件，就算行動室沒確切回覆，「唔可以話佢錯」。辯方亦質疑盧和下屬一同在站長室觀看片段，理應知道他有否致電匯報。法官再次打斷指當日不是普通日子，「個晚立立亂」。
辯方另問及盧在警員記事冊只是寫了「5、6 行」關於在元朗站的監察，並無提及何時到達元朗站，只提及在晚上6時接受訓示後，到元朗站監察有無「可疑人士攪事」，以及在凌晨3時離開，「你同意由到達元朗站至離開發生咗好多事，但無記錄？」盧表示「啱，呢個我認我疏忽」，但同意若有記錄會對事件有幫助。