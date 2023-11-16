元朗黑夜｜監察元朗站警長記事冊僅有5、6行紀錄　「呢個我認我疏忽」

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(16日)在區院進入第18日聆訊。當晚在元朗站站長室監察閉路電視片段的警長表示，從閉路電視留意到元朗站發生打鬥，曾多次致電匯報予警區行動室。辯方盤問質疑，警長的警員記事冊只有5至6行字句交代當日監察情况，「發生咗好多值得提的事但無記入記事簿」。警長承認「呢個我認我疏忽」，指如果詳細記錄的話，會有助記起事件。

偵緝警長盧吉相在辯方盤問下表示，當晚8時15分曾與下屬到元朗站警崗尋找同僚，對方安排前往站長室觀看閉路電視至翌日（7月22日）凌晨3時。辯方指證供指站長室於當晚8至9時收到市民投訴，反映在站內遭白衣人騷擾。盧表示不記得投訴內容和時間，但確認港鐵職員曾稱外面有事發生，需要警察幫忙。