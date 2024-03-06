元朗黑夜｜稱大規模衝入地鐵站打人　林卓廷：香港史上前所未見

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，今(6日)在區域法院續審。林卓廷供稱，當時到達元朗站，已感覺氣氛緊張，但認為在地鐵站比較安全，因此沒有離開的打算，直言「咁大規模衝入地鐵站打人，咁嘅規模打人，我諗呢個係香港歷史上前所未見啦！」

林卓廷由囚車押送到區域法院，在庭上他供述721當晚乘港鐵往元朗站，不知道站內已有白衣人，只知道雞地有人集結，但不知他們會否轉移，故他向警長稱要處理元朗站一帶黑社會。當列車抵達元朗站時，他已聽到月台有人大叫「下面有人打人」，下車後看到月台有少量衣服讓穿黑衣的人更換，感覺氣氛更緊張，但他沒有換衫，因為他「太易認」，以免無私顯見私。

林卓廷說，當時沒有離開元朗站的想法，因為覺得留在站內較安全，不敢相信有人在地鐵站公然打人，「咁大規模衝入地鐵站打人，咁嘅規模打人，我諗呢個係香港歷史上前所未見啦。」被法官陳廣池問到是否覺得在地鐵站外大規模打人不出奇時，林回應指他在當年6月底在立法會大樓外的天橋，被人公然在警察面前襲擊，認為當時社會氣氛是這樣。

稱有人叫林「同何君堯傾」

另林卓廷指到達大堂時，有男子表示「何君堯同白衫影相」，問他會否到該處，林答「過去呢就準備打交嘅」，該男就說「唔係打交，你同何君堯傾。」林說認為該人是挑戰他敢不敢過去，覺得他來者不善，認為該人「覺得自己好勇」。陳官其後問林「你唔叫佢，你咁勇你自己去？」，林卓廷答：「咁我咪有多條罪，煽惑佢喎我驚！」