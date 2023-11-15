元朗黑夜｜解釋「無警」原因　快速應變部隊指揮官：軍裝與刑事「要啲時間一齊出發」

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(15日)在區院進入第17日聆訊。現為機動部隊總部總督察、案發時任快速應變部隊指揮官李伯豪繼續作供，他在盤問下表示當日未能更快出發的原因，是因為要加上刑事部幾十個人員，「要啲時間一齊出發」，在回應法官提問時指，因為同事需要著保護裝備，以及需要時間集合出發。

在庭上，控方繼續傳召時任快速應變部隊指揮官李伯豪繼續作供，接受辯方律師的盤問，辯方質疑李伯豪當晚11時收到指示後，為何需要7至8分鐘才可出發，認為「特快部隊」應該1至2分鐘就可到場。李伯豪解釋，因為有4隊20多個同事，他們又要穿著裝備到場，又說軍裝廿幾個同事，加上刑事部幾十個人，「要啲時間一齊出發，我哋一齊出唔係個別出。」

法官陳廣池表示，警員理論上穿好裝備、坐上警車，就好似「導彈」般飛出去，明白辯方問題用意，惟快慢如何量化可在陳詞交代，辯方強調證人李伯豪時任是「特快部隊唔係特慢」，陳官追問李伯豪後，李說：「因為同事需要著保護裝備，同埋要時間集合出發。」

元朗黑夜｜指揮官稱到場後 非白衣人指罵 「目光唔係友善」

另在控方接著辯方覆問時，就警方到場後被罵一事播放港鐵的閉路電視片段，李伯豪指，當時有受傷人士需要處理，故同事需盡量安撫他們的情緒，又指在並非穿白色衫的人士中，有人向警員指罵，「目光唔係友善嗰啲嚟」，因為他們人數愈來愈多，所以他「睇吓當時會唔會有多啲同事可以幫手。」