熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-15 17:56:01

元朗黑夜｜解釋「無警」原因　快速應變部隊指揮官：軍裝與刑事「要啲時間一齊出發」

分享：
元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等被控暴動罪，案件進入第17日聆訊。(資料圖片)

元朗721白衣人襲擊事件，林卓廷等被控暴動罪，案件進入第17日聆訊。(資料圖片)

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(15)在區院進入第17聆訊現為機動部隊總部總督察案發時任快速應變部隊指揮官李伯豪繼續作供，他在盤問下表示當日未能更快出發的原因，是因為要加上刑事部幾十個人員，「要啲時間一齊出發」，在回應法官提問時指，因為同事需要著保護裝備，以及需要時間集合出發。

Ad Block

元朗黑夜｜辯方質疑應該1至2分鐘就可到場

在庭上，控方繼續傳召時任快速應變部隊指揮官李伯豪繼續作供，接受辯方律師的盤問，辯方質疑李伯豪當晚11時收到指示後，為何需要7至8分鐘才可出發，認為「特快部隊」應該1至2分鐘就可到場。李伯豪解釋，因為有4隊20多個同事，他們又要穿著裝備到場，又說軍裝廿幾個同事，加上刑事部幾十個人，「要啲時間一齊出發，我哋一齊出唔係個別出。」

法官陳廣池表示，警員理論上穿好裝備、坐上警車，就好似「導彈」般飛出去，明白辯方問題用意，惟快慢如何量化可在陳詞交代，辯方強調證人李伯豪時任是「特快部隊唔係特慢」，陳官追問李伯豪後，李說：「因為同事需要著保護裝備，同埋要時間集合出發。」

元朗黑夜｜指揮官稱到場後非白衣人指罵  「目光唔係友善」

另在控方接著辯方覆問時，就警方到場後被罵一事播放港鐵的閉路電視片段，李伯豪指，當時有受傷人士需要處理，故同事需盡量安撫他們的情緒，又指在並非穿白色衫的人士中，有人向警員指罵，「目光唔係友善嗰啲嚟」，因為他們人數愈來愈多，所以他「睇吓當時會唔會有多啲同事可以幫手。」

Ad Block

法官就指看到有一班人圍住警員，大部分人有人叫囂，相信是粗言穢語，問證人當時「唔會覺得驚㗎？伯豪回應稱「無辦法」，自己有「少少驚」，當時有持警棍，但沒有取出胡椒噴霧。案件續審。

涉案7名被告，依次為林卓廷(45)、庾家豪(35)、陳永晞(37)、葉鑫昇(31)、鄺浩林(26)、尹仲明(48)及楊朗(26)。控罪指他們在2019721日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受