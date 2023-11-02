元朗黑夜｜車長：環境太嘈「聽唔到」有人求助　距離太遠「見唔到」白衣人做甚麼

2019年元朗721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動罪，案件今日(2日)在區院進入第13天聆訊。控方按法官要求，傳召當日在元朗站停留約 18 分鐘列車的車長作供。她供稱收到控制中心指示她「清客」，但現場環境太嘈吵，「聽唔到有人需要協助」，亦有人拍打車長室門稱有人打架，但她因為距離太遠，只看到看到大量白衣人在月台聚集，但看不到他們在做甚麼。

稱控制中心指示「清客」

在庭上，控方傳召事發當日港鐵車長C在屏風後作供，她在書面及庭上陳詞，她說當晚10時29分由紅磡駕車前往屯門，並從通訊機得知對上兩班列車的車門無法關上。至10時50分，她駛入元朗站一號月台，看到有人阻止車門關上，遂通知控制中心有關清況，對方通知站內職員，其後她收到指示要「清客」，遂作出廣播，指列車停止服務，但因車廂仍然有乘客無法「清客」。

車長室閉路電視顯示屏故障

她續指，當時有乘客按車廂內的緊急制，但無人回應，亦有人拍打車長室門稱有人打架，令她受驚，同時車長室的閉路電視的顯示屏故障，她在現場只聞嘈雜聲，「聽唔到有人需要協助」。她望向月台車尾位置，見大量白衣人聚集，但因距離太遠，看不到他們在做甚麼或聽到他們的對話。此時，控制室問她能否關門，她嘗試多次後終於成功關門，駛走列車。

車長又供稱，當列車駛離元朗站後，仍不斷有人拍打車長室門，提問為何不關門及開車，令她感到驚慌。法官陳廣池問她是否怕有人衝入車長室，以及擔心有人動粗時，她同意有關說法，稱門外的聲音不友善，令她受驚。另外，被告林卓廷早前申請傳召他當時的助手冼卓嵐為控方證人，法官陳廣池今拒絕申請。

案中7名被告，包括林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指，他們涉嫌在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。