熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-02 16:46:45

元朗黑夜｜車長：環境太嘈「聽唔到」有人求助　距離太遠「見唔到」白衣人做甚麼

分享：
元朗黑夜｜前立法會議員林卓廷等7人被指721元朗站參與暴動案開審。(資料圖片)

元朗黑夜｜前立法會議員林卓廷等7人被指721元朗站參與暴動案開審。(林卓廷fb影片截圖)

2019元朗721白衣人襲擊事，前立法會議員林卓廷等7人被控暴動，案件今日(2日)在區院進入第13天聆訊。控方按法官要求，傳召當日在元朗站停留約 18 分鐘列車的車長作供她供稱收到控制中心指示她「清客」，但現場環境太嘈吵，「聽唔到有人需要協助」，亦有人拍打車長室門稱有人打架，但她因為距離太遠，只看到看到大量白衣人在月台聚，但看不到他們在做甚麼。

Ad Block
元朗黑夜｜白衣人在元朗站打人。(資料圖片) 元朗黑夜｜白衣人衝入列車追打。 元朗黑夜｜白衣人走入月台追打市民。(議員林卓廷FB畫面) 林卓廷在事件中受傷

稱控制中心指示「清客」

在庭上，控方傳召事發當日港鐵車長C在屏風後作供，她在書面及庭上陳詞，她說當晚10時29分由紅磡駕車前往屯門，並從通訊機得知對上兩班列車的車門無法關上。至10時50分，她駛入元朗站一號月台，看到有人阻止車門關上，遂通知控制中心有關清況，對方通知站內職員，其後她收到指示要「清客」，遂作出廣播，指列車停止服務，但因車廂仍然有乘客無法「清客」。

車長室閉路電視顯示屏故障

她續指，當時有乘客按車廂內的緊急制，但無人回應，亦有人拍打車長室門稱有人打架，令她受驚，同時車長室的閉路電視的顯示屏故障，她在現場只聞嘈雜聲，「聽唔到有人需要協助」。她望向月台車尾位置，見大量白衣人聚集，但因距離太遠，看不到他們在做甚麼或聽到他們的對話。此時，控制室問她能否關門，她嘗試多次後終於成功關門，駛走列車。

車長又供稱，當列車駛離元朗站後，仍不斷有人拍打車長室門，提問為何不關門及開車，令她感到驚慌。法官陳廣池問她是否怕有人衝入車長室，以及擔心有人動粗時，她同意有關說法，稱門外的聲音不友善，令她受驚。另外，被告林卓廷早前申請傳召他當時的助手冼卓嵐為控方證人，法官陳廣池今拒絕申請。

案中7名被告，包括林卓廷(45歲)、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(26歲)。控罪指，他們涉嫌在2019年7月21日於港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人士參與暴動，7人均否則一項暴動罪。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受