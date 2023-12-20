元朗的士命案｜女疑兇今天生日 的士司機指疑兇刺傷人後若無其事回家（持續更新）

元朗發生一宗命案，一名男子在的士上遭人以利器刺死。 今日（20日）凌晨4時許，據指一名48歲姓莫男子與兩名女子在媽廟路水邊圍邨的士站登上一輛新界的士後發生爭執。期間男子被利器刺傷胸部昏迷，兩女子落車逃走，的士司機隨即報警求助。

男子左右胸均有兩吋長刀傷 救護人員到場，男子當時已無呼吸，左右胸均有兩吋長刀傷，由救護車送往博愛醫院搶救，惜送院後證實不治。的士車廂及車旁地面遺下血漬。 男子就感情問題與女子爭執 消息指，事發時兩名女子先登上的士後座，男子隨後止車，並與其中一名女子就感情問題爭執，期間有人聽到男子說「一刀、兩刀、三刀」，兩名女子立即落車轉乘另一輛的士逃去，的士司機看到男子胸口受傷，連忙報警求助。