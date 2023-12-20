元朗的士命案｜女疑兇今天生日 的士司機指疑兇刺傷人後若無其事回家（持續更新）

元朗發生一宗命案，一名男子在的士上遭人以利器刺死。
今日（20日）凌晨4時許，據指一名48歲姓莫男子與兩名女子在媽廟路水邊圍邨的士站登上一輛新界的士後發生爭執。期間男子被利器刺傷胸部昏迷，兩女子落車逃走，的士司機隨即報警求助。
男子左右胸均有兩吋長刀傷
救護人員到場，男子當時已無呼吸，左右胸均有兩吋長刀傷，由救護車送往博愛醫院搶救，惜送院後證實不治。的士車廂及車旁地面遺下血漬。
男子就感情問題與女子爭執
消息指，事發時兩名女子先登上的士後座，男子隨後止車，並與其中一名女子就感情問題爭執，期間有人聽到男子說「一刀、兩刀、三刀」，兩名女子立即落車轉乘另一輛的士逃去，的士司機看到男子胸口受傷，連忙報警求助。
兩名女子被捕
事發後大批便衣探員到的士站調查，鑑證科人員在的士內掃指模取證。警方將案件列作謀殺，其後在天水圍天晴邨晴碧樓拘捕兩名36歲及37歲女子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯，元朗警區重案組接手案件。其中行兇為36歲姓劉女子，今天剛好生日，她持雙程證來港，報稱家庭主婦，與37歲姓林、報稱無業女子為天晴邨街坊。
更多案件細節曝光
曾接載二人的的士司機，事後折返現場助查。他表示，當時其的士在媽廟路的士站等客，排第二位，據了解，二人案發前疑在附近酒吧消遣後行往的士站，其間死者走近二人，繼而發生爭執，死者與兩女子分開行，其間在前面的士車頭傾了片刻，她們上的士時一度拒絕男子登車，之後兩女子下車，轉而登上其的士，兩女操普通話，聲稱前往天水圍天晴邨，「佢哋好鎮定，講真你捅完人一刀，應該好驚」，惟司機表示，二人襲擊男子後非常平靜，若無其事轉乘另一輛的士前往天水圍。