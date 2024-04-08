元朗13歲男童揸綿羊仔「任我行」　涉危險駕駛等7罪被捕(更新)

社交平台上周五(5日)起流傳多段兩名白衣少年在沒有安全裝備下，駕駛沒有車牌的「綿羊仔」於元朗街頭穿插的「車Cam」短片，期間更衝越紅燈及逆線行駛，並剷上行人路飛馳，完全罔顧其他駕駛者及路人的安全。

【23:50更新13歲男童被捕】

警方留意到網上片段，一名男童於4月5日先後兩次在元朗區駕駛一輛懷疑電單車，分別在青山公路元朗段及水車館街行駛，並在馬路及行人路上穿插。在青山公路元朗段行駛時，車上亦載有另一名男童乘客。新界北總區交通調查組人員經深入調查後，今日（8日）晚上約7時40分在元朗區拘捕一名13歲男童，涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未獲發牌照的車輛、在行人道路上駕駛電單車、駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔、在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車。他現正被扣留調查。

警方重申，危險駕駛屬嚴重交通罪行。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁三年及停牌至少六個月。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

少年社交平台轉載報道：你覺得我會怕嗎？

社交平台上周五(5日)起流傳多段兩名白衣少年在沒有安全裝備下，駕駛沒有車牌的「綿羊仔」於元朗街頭穿插的「車Cam」短片，期間更衝越紅燈及逆線行駛，並剷上行人路飛馳，完全罔顧其他駕駛者及路人的安全。不少網民聲稱見過該名男童，並要求警方嚴厲執法。

懷疑是駕駛「綿羊仔」的少年似乎未驚過，上周六(6日)更在內地社交平台轉載了本地傳媒的相關報道回應事件稱「說我？」，還寫下「你覺得我會怕嗎？」。他又上載該輛綿羊仔的影片，形容為「香港首台？」。該輛綿羊仔被拍攝的地點疑在村屋附近。

警方：行為或致嚴重交通意外引傷亡

警方今日(8日)在社交網站表示，影片中兒童的行為隨時會造成嚴重交通意外和引致傷亡，其監護人亦須因為涉嫌「疏忽照顧兒童」而負上刑責，強調「無知」和「唔知」也不是犯案理由，「 馬路唔係遊樂場賽道，唔係講玩嘅！」