元朗15歲中四生墮樓不治　親友到場獻花網上留言悼念

一名15歲中四男學生昨日(14日)在元朗康德閣天台墮下，倒臥平台當場證實死亡。死者的同學和親友事後悲慟不已，分別到場獻花致哀悼念和在社交平台留言表達不捨。

親友：點解你要做傻事 有死者同學和親友在社交平台Threads發帖悼念，祝願死者安息，又指他每日放學都會兼職送外賣賺錢，「點解你唔可以諗吓我哋呢班friend，點解你要做傻事」，有網民安慰稱「佢唔想同你地講，或者係唔希望作為兄弟嘅你地為佢擔憂，寧可每次見面，大家都笑住一齊玩一齊吹水。」

另外，事發一日後陸續有人到場獻花，現場亦有人帶來可樂、忌廉、芬達等汽水，以及啤酒、珍珠奶茶等飲品，以及一輛相信是死者生前的單車。 防止自殺求助熱線： 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk