元朗3歲男童疑吸煙同行長者稱「玩下啫」　目擊者形容手勢熟練 (多圖)

元朗一名幼童在街頭懷疑吸煙，途人目擊後隨即拍片，但只影到幼童手持香煙，身旁的同行老翁卻未見阻止。(Threads影片截圖)

元朗有幼童懷疑在街頭吸煙。有途人在怡豐花園對開路邊，發現一名目測年約3歲的男童，向同行的老翁示意索取香煙，然後用兩隻手指夾著香煙連吸兩至三口。該途人見狀上前勸止，惟獲長者回應「畀佢玩下啫」，而相信是男童兄長和家庭傭工的兩名同行者則未有任何表示。途人認為，從男童的反應相信今次並非第一次吸煙，決定在網上分享事件，希望能讓男童父母得悉。

事發於周六下午2時許，一名女途人行經怡豐花園對開一段行人路時，發現男童和相信是他公公或爺爺的老翁步行時，老翁手上和口裏各有一支香煙。她指，好奇留意時發現男童突向老翁做手勢示意，「指住支煙再指住自己個口」，隨後便熟練地用食指和中指夾著香煙並吸兩至三口，兩人之後更一同踎在樹邊吸食。

目擊事件的女途人隨即拍片紀錄，但已未有再拍到男童吸煙的動作，只見他踎在地上手持香煙。她表示，身邊很多途人都目睹此情此景，甚至有家長出言勸喻老翁不要讓男童吸煙，惟獲對方笑笑口回應「畀佢玩下啫」，又指相信與兩人同行的男童兄長和家庭傭工，在整個過程未有阻止，只是走到一旁稱有很多人圍觀他們。

本港法例規定，禁止向18歲以下人士提供吸煙產品，凡向18歲以下人士提供任何傳統吸煙產品者，最高可處罰款1萬元，如屬電子煙、加熱煙產品和草本煙等另類吸煙產品，最高罰則更可達罰款5萬元及監禁6個月。