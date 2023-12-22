元朗48歲男子中刀亡　婚外情雙程證婦及其丈夫還押候3月訊

元朗一名男子疑因感情糾紛遭人用刀刺斃，一對夫婦被捕，今日提堂。

元朗媽廟路周三（20日）發生懷疑謀殺案，當日凌晨時分，一名48歲男子在元朗與發展成情侶關係的已婚女被告消遣後，登上的士時與對方疑因感情爭執，糾纏間胸口遭連插3刀刺傷，女被告與同行姓林女友人逃去，男子送院後傷重不治。執法人員追查後於同日在天水圍區，分別以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」，拘捕男女被告及同行女友人，同時檢獲涉案兇刀，懷疑涉及感情糾紛。其後，一名持雙程證女子被落案起訴一項謀殺罪，其丈夫則被控以一項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪。

案件今日 在屯門裁判法院提訊 案件今日（22日）在屯門裁判法院提訊。兩名被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求把案件押後至明年3月15日再訊，兩人須還押候訊。該名林姓女友人（27歲）已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向執法部門報到。