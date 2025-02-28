元朗7車串燒車禍｜死者開工不足轉駕貨車一個月出事 家屬今路祭傷心拭淚

元朗公路昨日（27日）發生7車串燒車禍，釀成1死7傷。今日（28日）上午11時，死者家屬一行14人包括遺孀及子女，返回元朗公路近十八鄉迴旋處車禍現場進行路祭。招魂儀式由道士帶領，將死者的一件衫掛在樹上，家屬呼喚死者的名字「阿亨！阿亨！」有人傷心落淚。死者遺孀哽咽稱，丈夫受僱的公司有聯絡過她，但未有具體安排。

王太昨日接受記者訪問時表示，丈夫有多年駕駛經驗，向來穩妥，從未發生過交通意外。昨日丈夫於凌晨4時許外出工作，在上水屠房取豬肉後送往屯門，原定上午8時收工回家，惟回程時遭逢橫禍。