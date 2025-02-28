元朗7車串燒車禍｜死者開工不足轉駕貨車一個月出事 家屬今路祭傷心拭淚

元朗公路昨日（27日）發生7車串燒車禍，釀成1死7傷。今日（28日）上午11時，死者家屬一行14人包括遺孀及子女，返回元朗公路近十八鄉迴旋處車禍現場進行路祭。招魂儀式由道士帶領，將死者的一件衫掛在樹上，家屬呼喚死者的名字「阿亨！阿亨！」有人傷心落淚。死者遺孀哽咽稱，丈夫受僱的公司有聯絡過她，但未有具體安排。
王太昨日接受記者訪問時表示，丈夫有多年駕駛經驗，向來穩妥，從未發生過交通意外。昨日丈夫於凌晨4時許外出工作，在上水屠房取豬肉後送往屯門，原定上午8時收工回家，惟回程時遭逢橫禍。
因開工不足轉駕貨車
據了解，49歲死者王元亨與婦子育有一對子女，分別就讀中一的13歲女兒及就讀小四的9歲兒子。他們早前購入沙田一個公共屋邨單位，一家人盼望擁有一個安樂窩。他本來從事裝修散工，月入約1.4萬元，連同申請到的低收入家庭津貼，亦每月僅夠應付開支。至早前因開工不足，約一個月前開始幫朋友駕駛冷藏貨車，日薪600元。王太表示，目前積蓄僅餘下約4,000元，不足以支付更換大廈升降機的7,000元費用，更難以應付一家人日後開支，感到非常惆悵。
工業傷亡權益會在意外後已派員跟進個案，為遺屬提供支援。若有熱心人士希望為該家庭伸出援手，可與該會聯絡。
事發於昨日（27日）早上7時24分，元朗公路近十八鄉交匯處、往元朗方向有7車連環相撞，涉及4輛私家車、2輛輕型貨車及1輛中型貨車。據悉，一名49歲男司機因應交通情況收慢及停下車輛，惟後方三輛私家車、兩輛輕型貨車及一輛重型貨車懷疑收掣不及，連環相撞。男司機駕駛的輕型貨車撞向前面重型貨車車尾，被困車內，全身多處嚴重受傷，陷入昏迷，由救援人員花了約1小時救出，送往博愛醫院搶救，可惜最終不治；另外3名司機及4名乘客受傷（年齡介乎14歲至60歲），全部清醒送博愛醫院治理。