元朗7車連環相撞車禍 5男女1男童受傷 冷藏貨車司機傷重亡

元朗發生7車連環相撞車禍，一死6傷。事發時涉事車輛在元朗公路快線行駛，期間路段疑有輛受阻須收慢車速，後車收掣不及撞向前車，尾後其他數車疑收掣不及發生連環相撞，涉及4輛私家車、兩部輕型貨車及1部中型貨車。當中冷藏輕型貨車司機被困昏迷，重傷不治，另有5男女及1名男童受傷送院。

死者49歲，據指姓王、已婚，與妻子育有一對仍在學兒女，妻子為主婦，事主是家中經濟支柱。意外中，另外3名司機及4名乘客受傷，年齡介乎14至60歲，均清醒被送往博愛醫院治理。