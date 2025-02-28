元朗7車連環相撞車禍 5男女1男童受傷 冷藏貨車司機傷重亡

元朗發生7車連環相撞車禍，一死6傷。事發時涉事車輛在元朗公路快線行駛，期間路段疑有輛受阻須收慢車速，後車收掣不及撞向前車，尾後其他數車疑收掣不及發生連環相撞，涉及4輛私家車、兩部輕型貨車及1部中型貨車。當中冷藏輕型貨車司機被困昏迷，重傷不治，另有5男女及1名男童受傷送院。
死者49歲，據指姓王、已婚，與妻子育有一對仍在學兒女，妻子為主婦，事主是家中經濟支柱。意外中，另外3名司機及4名乘客受傷，年齡介乎14至60歲，均清醒被送往博愛醫院治理。
事發於昨早近7時半，現場為元朗公路近十八鄉交匯處往上水方向，當時一輛私家車沿元朗公路往上水方向行駛，駛至近十八鄉交匯處時，該私家車司機因應交通情況收慢及疑停車，惟後方3輛私家車、兩輛輕型貨車及一輛重型貨車懷疑收掣不及發生連環相撞。
大批消防員趕至現場拯救，部分受傷較輕司機可自行離開車廂，但冷藏貨車撞向前方泥頭車，大半車頭撼入泥頭車車斗，冒出白煙，車頭變形盡毀，司機被困。救護人員用了近一小時將司機救出，滿面鮮血，昏迷不醒，全身多處嚴重受傷，送院後證實不治。受事故影響，上址一帶交通嚴重擠塞。
有涉事私家車司機指，事發時沿元朗公路快線行駛，當時發現前面有巴士突然收慢車速，他於是「打死火燈及收慢車速，但「後面就隊埋嚟」。之後再發生連環相撞意外。