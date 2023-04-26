元朗老翁疑因處理噪音投訴遭買兇斬死　警拘8人稱有預謀暫控兩人謀殺 (更新)

【13:55更新】警方有組織罪案及三合會調查科簡介案情
70歲老翁陳廣權於上月底，離開寓所前往工作，於元朗康樂路匯豐大廈對開，懷疑被一名非華裔男子用刀襲擊，身中多刀，右手近手肘、及雙腳更皮開肉綻，傷口面積甚大，削肉見骨，倒臥血泊中失去知覺，其中送院後傷重不治。俗稱O記的有組織罪案及三合會調查科探員，昨日深夜11時許，在利景樓附近一間食店，以涉嫌「串謀謀殺」拘捕8名涉案人士，7男1女，包括男東主，懷疑是案中主謀。據了解部分被捕人有「勝和」黑社會背景，警方仍在追緝在逃人士。
死者生前曾處理噪音投訴
據了解，死者生前獨居於利景樓4樓一個單位，曾任利景樓法團委員，據悉利景樓附近一間食店多次被街坊投訴噪音問題，死者生前曾以法團委員身份與店舖負責人交涉，懷疑有人懷恨在心，買兇教訓他，不料「太重手」將他斬死。
有組織罪案及三合會調查科署理警司蘇志兵表示，在3月29日凌晨3時37分接報，指元朗康樂路有人被刀襲擊，傷者多處刀傷昏迷倒臥地上，送往博愛醫院救治，同日凌晨4時54分證實死亡。警方將案件列作謀殺案處理，解剖後證實死者身上有8處刀傷，頭顱無明顯傷勢，初步相信是大量失血致死。
警方相信兇徒有預謀
警方續指，死者為70歲本地男子，住在案發地點附近，在附近一個街市工作，案發時死者正步行上班，而死者個人財物並無損失。警方指，兇徒有預謀，當日乘坐白色私家車到場，在死者出門前15分鐘到場，並趁死者途經現場時襲擊死者；案發後再登上白色私家車逃離現場。警方調查發現，現場亦有另一輛可疑車輛，相信是用作指揮，而兇徒事後將兩車駛往偏遠車場拆毀及匿藏。
警方目前共拘捕8名涉案人士，包括7男1女、年齡介乎23歲至65歲，全部人持有香港身份證，部分人士有黑幫背景，目前暫控2人謀殺。警方亦檢獲案發時所穿著衣物、電話，以及3輛涉案私家車，並搗破一個武器庫，檢獲刀、鎚、手套及風褸等。