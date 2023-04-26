元朗老翁疑因處理噪音投訴遭買兇斬死　警拘8人稱有預謀暫控兩人謀殺 (更新)

【13:55更新】警方有組織罪案及三合會調查科簡介案情

70歲老翁陳廣權於上月底，離開寓所前往工作，於元朗康樂路匯豐大廈對開，懷疑被一名非華裔男子用刀襲擊，身中多刀，右手近手肘、及雙腳更皮開肉綻，傷口面積甚大，削肉見骨，倒臥血泊中失去知覺，其中送院後傷重不治。俗稱O記的有組織罪案及三合會調查科探員，昨日深夜11時許，在利景樓附近一間食店，以涉嫌「串謀謀殺」拘捕8名涉案人士，7男1女，包括男東主，懷疑是案中主謀。據了解部分被捕人有「勝和」黑社會背景，警方仍在追緝在逃人士。

死者生前曾處理噪音投訴

據了解，死者生前獨居於利景樓4樓一個單位，曾任利景樓法團委員，據悉利景樓附近一間食店多次被街坊投訴噪音問題，死者生前曾以法團委員身份與店舖負責人交涉，懷疑有人懷恨在心，買兇教訓他，不料「太重手」將他斬死。