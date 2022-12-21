元朗YOHO Midtown旁擬建體育館　同設圖書館自修室停車場

元朗區人口按年增加，政府計劃在元朗元政路近光明英來學校、YOHO Midtown對面，興建一個體育館，設施包括體育館、圖書館和收費公眾停車場等。項目同時為今年《施政報告》提出「體育及康樂設施10年發展藍圖」的第一階段擬開展項目。

時任特首梁振英在任內最後一份《施政報告》，提出「體育及康樂設施五年計劃」，大量增加體育設施。康文署和運輸署向元朗區議會提交文件，簡介擬建「元朗第12區體育館」的初步方案，指體育館是當年「計劃」的其中一項擬展開技術可行性研究項目。

體育館選址現為臨時停車場

項目現址為臨時停車場、露天貨倉及土木工程拓展署工地，當局日後擬建的體育館工程項目，包括設有可用作籃球場、排球場和羽毛球場的多用途主場館和副場館、健身室、乒乓球室、運動攀石牆和桌球室等設施的體育館。

體育館項目亦將增設分區圖書館，主要設施包括成人圖書館、兒童圖書館、學生自修室和咖啡閣等，同時提供互聯網數碼站、自助借書機及還書箱等自助設施。體育館同時會附設一個公共運輸交匯處，提供最少4個巴士站和兩個專綫小巴站。