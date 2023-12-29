元気寿司×香港青年協會 開心童玩STEAM愉快學習日營 小朋友從DIY嘗錯誤 建自信

近年STEAM教學愈趨普及，但對部分低收入家庭來說，未必有能力讓子女在校外學習STEAM知識，令小朋友相對較少機會發揮創意。自2017年起，元気寿司全力支持及贊助香港青年協會（青協）的「開心童玩 — 愉快學習計劃」，讓有需要的小朋友擁有課堂以外的愉快學習機會。今年疫後復常，大型戶外活動回歸，青協於本月在賽馬會西貢戶外訓練營舉辦「開心童玩STEAM愉快學習日營」，邀請低收入家庭小朋友參與6個大型工作坊，分別利用回收物料去製作水火箭車、電動船等科學小玩意。活動更首次加入豐富DIY元素，讓小朋友trial & error嘗試錯誤來從中領略成功感，建立自信，同時培養環保概念。

元気寿司積極推動「小朋友幫小朋友」 下一代是社會未來的主人翁，元気寿司與青協希望透過行動感染孩子，將回饋社會變成孩子生活中的習慣，從小培養同理心及正向積極的思維，促進全人發展。多年來，元気寿司積極推廣「小朋友幫小朋友」理念，顧客每訂購「兒童壽司盛」一盒，元気寿司便會捐出$5港元予青協，以支持「開心童玩 — 愉快學習計劃」，透過活動及工作坊給予有需要的孩子愉快學習STEAM的機會，發掘潛能。截至今年8月，逾10,950名小朋友從中受惠，該計劃又舉辦逾180場STEAM活動及遊戲工作坊，助有需要的學童啟發創意，掌握思考分析的能力，以及發展未來軟技能。 STEAM愉快學習日營6大工作坊 小朋友樂而忘返 「開心童玩STEAM愉快學習日營」在12月9及10日於香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營舉行，負責籌劃是次活動、青協建生青年空間單位主任兼註冊社工王韻姿Gigi表示，今年青協邀請轄下港九新界6個青年中心，來自不同社區、逾百位小四至小六學生參加日營。「小朋友分組輪流參加6個工作坊，分別為『水火箭車』、『氣墊車』、『橡筋車』、『電動船』、『橡筋玩具槍』和『紙飛機大賽』。今年我們在構思活動上加入更多DIY體驗元素，亦鼓勵各中心同事收集環保物資及回收膠樽，作為各小玩具的材料，同時在製作過程中提供不同設計選項，不會直接給予答案或竅門，希望小朋友從嘗試錯誤中學習，訓練邏輯思維。」她又感謝負責帶領小朋友的一班青年導師義工的幫助，在活動中主動協調小朋友的情緒和維持秩序，又根據活動狀況不斷跟青協職員協同微調，令小朋友玩得盡興，樂而忘返。

活動中最刺激的水火箭車，小朋友須親自利用大會提供不同大小的車輪和膠樽，組裝自己的戰車。在製作的過程中，小朋友不斷反覆嘗試，改良調節車輪大小，最後入水和泵氣，利用摩擦力及風阻影響車速之原理，跟其他人的水火箭車鬥快鬥高速。當日大家在空地上競賽，玩到水花四濺，小朋友們都氣氛高漲！至於電動船，小朋友則要親自裁剪合適大小的發泡膠，於膠樽加上摩打及配搭不同扇葉，從中學習浮力與平衡、克服水阻和如何推動小船的原理等。還有橡筋車用膠樽、紙皮和舊CD製作；氣墊車運用電腦編程給予前進指令，讓氣墊車充氣移動；利用飛機木及橡筋製作玩具槍，學習儲蓄橡筋的勢能並轉化成動能之原理；還有教授參加者利用不用重量的紙張及不用摺紙方法，摺出不同形狀之飛機，並利用雪條棍製作飛機發射器，以學習重量與氣流動力學之關係。

小朋友和青年導師同成長 小編有幸參與活動，更於午休時段簡單訪問了幾位小朋友和負責帶領活動流程和節奏的幾位青年導師。11歲的靖雯和9歲的允翔大呼水火箭車刺激好玩，他們在試車發射途中經歷多次「反車」，從中了解車輪未扭緊、入水量和泵氣多少的關係。而11歲的永孝跟9歲的一諾則喜歡放電動船，至於9歲的浩廷與7歲的米娜兩兄妹的表現較害羞，妹妹拿著橡筋車，笑著跟小編說：「平時較少機會可以跟大班小朋友玩，媽媽都無咁帶我們玩。」可見有些家庭父母忙於工作，難以兼顧子女課堂以外的活動及發展。幾位青年導師就答謝青協提供機會讓其參與，大家都為是次日營的安排，在前期準備工作付出不少心機。難怪在場的Gigi表示大感安慰，預計明年這些青年導師更能獨當一面，而Gigi仍不忘感謝元気寿司多年來的支持，「很希望來年可以舉辦兩場地區嘉年華，將STEAM元素更深入社區，讓更多家庭可參與體驗。同時，來年活動將聚焦環保，為被廢置的物品賦予另類意義，教育小朋友。」